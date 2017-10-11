Свалка с двойным дном

Коммерческая компания собирается поспорить со Смольным за часть Финского залива на юго-западе города. Чиновники утверждают, что бизнесмены ссыпают в море строительные отходы, а бизнес говорит, что это город залез на их территорию.

С «незаконной свалкой строительных грунтов» на золоотвале в Финском заливе, о которой рапортовал Смольный в начале октября, не все оказалось однозначно. Землю сюда возит законный собственник подъездных дорог и дамбы, и он не совсем понимает, на каких основаниях здесь работает ГУП «Ленводхоз», подведомственный комитету по природопользованию. По словам компании, грунты понадобились, чтобы дамбу не размыло, и чиновники об этом знали. Скоро начнутся суды, после которых часть залива может быть объявлена прудом и перейти в частную собственность, а Смольному придется искать новое место для складирование.

Золоотвал на реке Красненькой не глухой бурелом в безлюдном районе, где можно безнаказанно вывалить нескольк грузовиков мусора. Площадка находится недалеко от станции метро «Автово» на берегу Финского залива. А главное, сюда около 20 лет ГУП «Ленводхоз» вывозит донные отложения, которые поднимает со дна рек и каналов, для этого несколько лет назад даже пришлось получать специальное разрешение от Невско-Ладожского бассейнового управления. Но с ноября прошлого года подъездные дороги и сама дамба находятся в собственности у ООО «Синий». Соответственно, нет больше никакого шлагбаума «Ленводхоза» с сидящим на страже береговым матросом. Подъезд к заливу теперь охраняет частное охранное предприятие, которое, по крайней мере, пока пропускает грузовики ГУП. Но, как выясняется, не только.

Как грунт среди ясного неба

По словам комитета по природопользованию, первый раз грузовики с грунтами поймали на золоотвале еще весной, тогда хватило нескольких протоколов полиции на водителей, чтобы поток прекратился. «Синий» свою причастность отрицает – по словам компании, до июля проезд контролировался «Ленводхозом» и никаких обсыпных работ там не велось. Новые собственники дамбы (о том, как они стали хозяевами участка – позже) утверждают, что грунты повезли на территорию золоотвала в августе для реконструкции дороги, поэтому компания называет их материалами. Запретить это собственнику участка нельзя, однако затем, говорит комитет, выяснилось, что высыпанное сталкивают в акваторию. Лишь в начале октября Балтийско-Арктическое морское управление Росприроднадзора, ФСБ и комитет нагрянули на участок, составили протоколы, арестовали технику.

Росприроднадзор инициировал административное производство в отношении организатора свалки строительных грунтов: часть первая статьи 8.42 КоАП (использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности) и статья 8.2 (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами). Для юрлиц штрафы составляют от 200 до 400 тыс. и от 100 до 250 тыс. рублей соответственно. Комитет возбудил дело по статье 11.1 Закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (организация несанкционированной свалки) – штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, речь идет об уголовной статье 247 (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

«Комитета как такового на месте не было, – говорят в ведомстве. – Там работает Ленводхоз, а неспециалист не может навскидку сказать, что туда везут — материалы или грунты. Без выезда невозможно определить, что там происходит, а оснований в виде зафиксированного нарушения не было. Мы не считаем, что там как-то особенно долго процветало незаконное размещение, мы подавили его в зародыше».

Вот тут спорно, зародышу минимум не одна неделя. Объемы вывезенного еще не подсчитаны, однако ранее говорилось о десятках тысяч кубометров. Специалисты не специалисты, но, если верить чиновникам, в марте именно ленводхозовские работники вызвали полицию. Приехаший на место сотрудник комитета тогда помог составить правильно протоколы по специфическим статьям природоохранного законодательства.

Казалось бы, начать более серьезно реагировать на происходящее и выяснять, чем занимается новый собственник участка, в Смольном могли бы еще весной. Комитет и ФСБ в последнее время часто фигурируют в релизах по результатам совместных рейдов, говорится о нескольких уголовных делах, 36 изъятых единицах техники и даже трех приговорах именно по организации незаконных свалок. В то же время прежние проверки в отношении самого комитета до уголовных дел не доходят. И даже если придерживаться версии Смольного, выходит, что на глазах комитета, УФСБ, и Балтийско-Арктического управления Росприродндзора на экслюзивной по своему назначению территории выросли горы мусора, которые посыпались в воду. Вопрос о том, проводит ли профильный куратор УФСБ собственные проверки или реагирует на уже поступившие сигналы о нарушении, в ведомстве отказались комментировать.

Долгий путь золоотвала

Территория угольного золоотвала ТЭЦ-14 до середины нулевых находилась в собственности «Ленэнерго». В 2005 году в рамках реформы РАО «ЕЭС России» была создана территориальная генерирующая компания № 1 (ТГК-1), именно ей через 2 года достались объекты генерации и соответствующая инфраструктура Тогда же все котлы были переведены с угля на газ, так что золоотвал перестал выполнять свою прямую функцию.

В 2010 году ТГК-1 нашла покупателя на территорию. Им оказалась компания Mobile Optima LTD, зарегистрированная на Виргинских островах и, как считается, на тот момент афилированная с Сулейманом Керимовым. Акт приема-передачи подписали в апреле 2011 года, компания собиралась за 5 лет и 250 млн евро построить здесь порт «Финский залив». Все пошло не так с самого начала, и уже осенью 2012 года ТГК-1 потащила контрагента в суд, чтобы взыскать с него недополученные за участок 19,5 млн рублей. Претензии к Mobile Optima LTD имела не только ТГК-1, некое московское ЗАО «Вистейт» предъявило в третейском суде новому владельцу золоотвала 3,1 млн долларов долга, а приставы возбудили исполнительное производство и объявили торги по продаже объекта. Виргинская компания заявила о попытке рейдерского захвата и в январе 2013 даже, вроде бы, сумела отбиться — Октябрьский районный суд приостановил производство. Однако ситуация ухудшалась, ТГК-1 тоже это чувствовала и попыталась наложить обеспечительные меры на территорию, чтобы она не ушла третьим лицам. Безуспешно, в мае 2016 года приставы-таки продали золоотвал на публичных торгах за 47,5 млн рублей, купило его ООО «Орион».

Через год оспорить эти торги попыталось ООО «Переведеновский», которому ТГК-1 переуступило долг, однако было уже поздно. «Орион» безвременно скончался, перепродав золоотвал в ноябре 2016 года ООО «Синий», зарегистрированному за несколько месяцев до этого. При этом совладелец «Ориона» Владимир Савицкий перекочевал в состав ООО «Первомайское», которое числится среди собственников «Синего». С Савицким компанию делят Александр Мурахин и Андрей Дубровский.

Последний фигура интересная. На нем имущественные приключения золоотвала делают полный круг: Дубровский в течение нескольких лет работал в юридическом департаменте ТГК-1, ушел оттуда в 2014 году. Он и раньше становился герем публикаций «Фонтанки». В 2013 году, оставаясь юристом ТГК-1, он представлял интересы компании «Вертикаль», которая банкротила ЖКС № 2 Василеостровского района. Впрочем, уходил он из ТГК-1, судя по всему, плохо. Генерирующая компания была в списке кредиторов банкротящегося «Жилсервисхлеба». Его (и ЖКС № 2) конкурсный управляющий Андрей Коробов неожиданно решил заключить договор на оказание услуг с «Правовым агентством экономической безопаности» (ПАЭБ) на 9 млн рублей и расплатился с этим агентством, в полном соответствии с законодательством, в первую очередь. Таким образом интересы ТГК-1 оказались задвинуты на вторую строчку, а примечательнее всего было то, что директором ПАЭБ был как раз Андрей Дубровский. Свое появление в «Синем» он объясняет тем, что покупатель дамбы привлек человека, знакомого с правовым статусом объекта.

Государственное море и частный пруд

У ООО «Синий» своя версия: коротко говоря, комитет и Ленводхоз должны сказать спасибо, что собственник вообще пускает грузовики с донными отложениями на подъездные дороги и дамбу. На руках у компании решение арбитража от 2004 года: «Запретить СПб ГУП «Ленводхоз» осуществлять строительство причалов на принадлежащем ОАО «Ленэнерго» золоотвале..., их эксплуатацию, ремонт и иные действия по владению и пользованию указанными причалами, а также складировать донные отложения или мусор в чашу золоотвала с использованием дамбы золоотвала, иным способом использовать дамбу золоотвала без согласия ОАО «Ленэнерго». Логика компании состоит в том, что, вместо «Ленэнерго» можно подставить название любого последующего собственника от ТГК-1 до «Синий». 16 октября должно состояться судебное заседание по официальному правопреемству. «Причал №2 на отвале в устье реки Красненькой» «Ленводхоз» кстати все-таки построил, в прошлом году только на содержание этого скромного со стороны сооружения было направлено 16 млн рублей.

Дамба представляет собой шпунтовую стенку, к которой примыкает выровненная полоса грунта шириной в 10 метров и еще 15 метров откоса. По этой так называемой профильтрационной призме идет технологическая дорога, предназначенная для ухода и ремонта за плотиной. «Синий» ссылается на заключение «Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники имени Б.Е. Веденеева», который обнаружил, что часть дороги и откоса осыпалась. Чтобы восстановить ее, по словам собственника, и стали сыпать грунты, компания сообщила об этих планах комитету на совещании еще в начале августа. При этом «Синий» опирается на законодательство, которое говорит, что поддержание дамбы в нормальном состоянии — это обязанность собственника гидротехнического сооружения.

Согласно выписке из государственного реестра, путь от ТГК-1 к «Синему» прошла не огороженная дамбой чаша, а только объект недвижимости «золоотвал в море» площадью 5 с небольшим гектаров. Складывается эта площадь из подъездных дорог и самой дамбы. Отгороженная дамбой часть залива остается в федеральной собственности, как и любой подобный водный объект, говорят в комитете. «По нашему мнению, сейчас ООО «Синий» попытается перевести эту часть акватории в категорию пруда, говорит замглавы комитета по природользованию Александр Кучаев. – По закону обводненный карьер или пруд в границах участка может быть в собственности юрлица. Но все это очень сомнительно. Невско-Ладожское бассейновое управление и федеральные органы руководствуются тем, что это именно часть залива, иного мнения ни от одного ведомства я не слышал».

Здесь нельзя избежать каламбура, комитет как в воду глядел. Слово «пруд» Андрей Дубровский действительно употребил несколько раз в беседе с корреспондентом «Фонтанки», утверждая, что и дамба и пруд — это неотъемлемые части золоотвала. Город, по его мнению, сам подтверждает это своими действиями, так как федеральное законодательство не разрешает захоранивать в море золу и шлак. Что касается донных отложений, то 155-й федеральный закон разрешает их захоронение в заливе в том случае, если дноуглубительные работы проводятся во внутренних морских водах и в территориальном море, а не в каналах и реках. Так что, по логике «Синего», либо «Ленводхоз» нарушает закон, либо чаша золоотвала не относится к морю.

«Не знаю, зачем еще покупать дорогу и дамбу, если только не для сброса грунтов», – говорит собеседник в комитете по благоустройству. Эта позиция, к слову, доказывает, что чиновники могли бы с самого начала следить за тем, что происходит на золоотвале. Но в самом «Синем» только смеются, никакой свалки, по их словам, здесь не будет. Впрочем, и на вопрос о том, зачем было покупать такой несуразный с точки зрения бизнеса объект, тоже прямо не отвечают. За формированием земельного участка, относящегося к гидротехническому сооружению, пока никто не обращался. «Это не вопрос сегодняшнего дня, хотя в какой-то момент мы к этому, видимо, придем, – говорят в компании. – Но это же не значит, что мы что-то хапнем. Если участок будет сформирован, будет идти речь о приватизации по кадастровой стоимости. И в любом случае это нельзя сделать за рамками закона, без одобрения города, без экологической экспертизы и общественных слушаний». По словам «Синего», интерес к потенциальному участку проявляют разные структуры. Проект называют практически венчурным, а вопрос коммерческого использования отодвигают на 6-7 лет; говорят, что это будет не порт (дорого), не бизнес-центр (никому здесь не нужен) и не жилье (охранная зона ТЭЦ и Петербургского нефтяного терминала).

Николая Кудин,

«Фонтанка.ру»