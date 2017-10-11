В Петербурге похитили машины на 20 млн рублей с "интересными" номерами

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за сутки похитили семь дорогих автомобилей общей стоимостью более 21 миллиона рублей. Это четыре «Ленд Крузера», фавориты угонщиков, ещё один любимчик «Ленд Ровер», плюс «Гелендваген» нестандартного цвета и «БМВ» с мёртвым шмелём в фаре.

Самое любопытное, однако, другое. Если вглядеться в госномера пропавших машин, можно заподозрить угонщиков в необъяснимом интересе к нумерологии.

Подробности публикует 11 октября «Водитель Петербурга».