Спасение рядового кеда

На Мойке пройдет целая спецоперация с участием сотрудников "Ленсвета" и уникального итальянского подъемника с длинной стрелой. Задача — вернуть на землю содержимое небольшого обувного магазина, зависшее на проводах у Поцелуева моста.

Ботинки на проводах выводят из равновесия коммунальщиков Петербурга уже около 4 лет. Но настоящим вызовом для них стали появившиеся на этой неделе сразу шесть пар кед над Поцелуевым мостом. Они не только не украшают уникальный вид на Исаакиевский собор, но угрожают оставить без света жителей. Но в этот раз достать их по-настоящему трудно.

На необычную «инсталляцию» обратил внимание главный синоптик города и области Александр Колесов, который выложил её фотографию у себя в Facebook.

«Теперь один из привлекательных видов на Поцелуев мост и Исаакиевский собор выглядит так. А районные власти, наверное, тут и не ходят», – написал он.

Побывавшая на месте «Фонтанка» убедилась лично — связанные шнурками кеды и вправду большой компанией болтаются на ветру. В соседней от моста галерее «Петербургский художник» корреспонденту подтвердили, что появились они тут недавно — недели не прошло.

«Фонтанка» сообщила о ситуации в "Ленсвет" и там пообещали принять меры. Но придётся провести целую спецоперацию.

– Обычной автовышкой там не достать. Закажем специализированную технику – итальянский подъемник Merlo, – рассказали «Фонтанке» в "Ленсвете". – Подъемник дефицитный. В основном он используется для архитектурно-художественной подсветки на высоких зданиях на Стачек и Московском проспекте.

Сам подъемник самоходный, но для узких улочек исторического центра проблемный. Опытному водителю придется провести машину до Поцелуева моста с Бараклаевской, филигранно вписывая его между историческими зданиями, а после развернуть стрелу, чтобы сотрудники "Ленсвета" могли добраться до кед. Забрасывать их туда, очевидно, было в разы проще.

– Ботинки, к сожалению, тема не новая, – добавил собеседник «Фонтанки». – Практически во всех районах они есть. Малой кровью обходимся там, где простого подъемника достаточно. А в этом случае придется использовать такой уникальный подъемник, отрывать его от другой важной работы. Но будем снимать, а что делать...

Открытый вопрос: зачем использовать обувь как метательный снаряд? По авторитетной версии одного из представителей "Ленсвета" (который регулярно эти ботинки снимает), это разновидность школьного буллинга. Он заключается в том, чтобы поймать после уроков одноклассника и накинуть его обувь на провода. В этом случае, судя по количеству обуви, похоже, расправились сразу с целым «клубом неудачников» (из рассказа «Оно» Стивена Кинга).

Есть политическая версия: ранее вешать кроссовки на провода призывал оппозиционер Алексей Навальный. Именно обувь премьер-министра Дмитрия Медведева стала одной из важных зацепок в расследовании о якобы многомиллиардных активах Медведева, проведённом Фондом борьбы с коррупцией в фильме «Он вам не Димон». Возможно, сюжет о следе Навального в деле висящих ботинок в Петербурге нам еще предстоит увидеть на федеральных каналах.

Еще один вариант — киноманы. Сцены с использованием обуви в качестве флюгера не раз показал Голливуд. Например, в картине «Плутовство» 1997 года есть сцена, в которой связанные ботинки висят на телефонных и электрических проводах за несколько кварталов от Капитолия. Или еще более известный фильм – «Крупная рыба» Тима Бёртона, где жители одной из деревень забрасывали обувь на провода с целью показать путникам желание остаться в этом населенном пункте навсегда.

В конце концов, на Поцелуев мост часто приезжают свадьбы и влюбленные, так что возможно, что кто-то из них решил не обходиться банальным замочком на ограде, а уйти босиком в рассвет.

Но, независимо от мотивов, наказать метателей кед не получится. Во-первых, нет ущерба — провода, к счастью, не порвались. Во-вторых, статья «Мелкое хулиганство» подразумевает «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам». Так что, если завтра владельцы кед молча будут закидывать обувь на верхушку Александрийского столпа на Дворцовой площади, формально остановить их будет не за что.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»