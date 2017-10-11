Источник: В «ВИМ-авиа» решили не погашать долг по зарплате за два месяца

Сотрудники авиакомпании «ВИМ-авиа» рискуют не получить зарплату за июль и август этого года. Об этом «Фонтанке» 11 октября рассказал представитель летного состава авиакомпании. В своем утверждении и он ссылается на служебную рассылку.

Так, в письме за подписью директора по связям с общественностью авиакомпании «ВИМ-авиа» Елены Федоровой говорится, что следующие выплаты будут уже в счет погашения долгов по зарплате за сентябрь, средства обещают перевести до конца недели. Письмо есть в распоряжении редакции.

Предыдущие выплаты были за июнь, поясняет источник «Фонтанки», из чего делает вывод, что зарплаты за июль и август сотрудникам ждать не приходится.

В пресс-службе авиакомпании «Фонтанке» сообщили, что у них нет комментария по этому поводу.