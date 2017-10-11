Бесплатной помощи тоже нужны деньги

Чтобы бесплатно помогать, нужно ходить «с шапкой по миру». Этим занимается и фонд помощи животным «Лёнькин кот». Несмотря на то, что он успешно работает почти два года, и за это время привлёк к сотрудничеству многие организации, включая ветеринарные клиники, фонд просит помощи для развития своей приоритетной программы – «Центр бесплатного проката ветеринарного оборудования для приютов».

Ник и Котяня с ХПН из приюта "Островок надежды", регулярно проходящие курс магнитно-импульсной терапии с помощью аппарата из нашего Центра.

«Центр бесплатного проката ветеринарного оборудования для приютов», пожалуй, главный проект фонда «Лёнькин кот». Он заработал 29 ноября 2016 года, когда в России впервые прошёл Международный день благотворительной акции «Щедрый вторник». Здесь приюты могут взять бесплатно различное оборудование для спасения и лечения животных.

Список названий медицинских приспособлений, которые необходимы, чтобы помочь братьям нашим меньшим, без специального образования ни о чём не скажет. Но то, что в этом оборудовании есть острая необходимость, сомневаться не приходиться. С фондом «Лёнькин кот» и с продвижением его проектов, в частности Центра, уже сотрудничают многие благотворительные организации, включая знаменитое и первое в Европе петербургское котокафе «Республика кошек».

Популярность такой бесплатной аренды привела к тому, что медоборудования уже на всех не хватает. «На данном этапе в связи с возрастающей популярностью услуг «Центра бесплатного проката ветеринарного оборудования для приютов» назрела необходимость приобретения дополнительного оборудования и открытия второго пункта его выдачи», – пишет создатель фонда Валерий Гордин.

В связи с этим был организован сбор средств на краудфандинговой платформе Planeta.ru, чтобы закупить оборудование и открыть ещё один пункт проката.

«Мы сделали немало. Наш главный проект – «Центр бесплатного проката ветеринарного оборудования для приютов». Это совершенно инновационный проект в сфере благотворительности, построенный на принципах sharing economy. Центр уже успешно работает, но моих и собираемых денег на его развитие не хватает. Поэтому мы запустили проект на краудфандинговой платформе Planeta.ru, в надежде собрать деньги на самое востребованное приютами оборудование», – обращается Валерий Гордин.

Помочь фонду можно ЗДЕСЬ.

Напомним, фонд «Лёнькин кот»», был основан Валерием Гординым, заместителем директора НИУ ВШЭ в Петербурге в память о погибшем сыне Леониде – молодой человек весте со своей невестой, а также другими пассажирами и экипажем погиб 31 октября 2015 года во взорванном террористами над Синаем самолете, летевшем из Египта в Петербург. Леонид любил кошек, был среди волонтеров, которые помогают бездомным животным. У него у самого был любимый подобранный кот Кыся. Кыся пропал за месяц до гибели хозяина. Таким образом, деятельность Фонда «Лёнькин кот» – это память делом о Лёне и его любимом коте.

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Галина Артеменко, "Фонтанка.ру"