Экономический диктант посадит школьников рядом с учителями и бизнесменами

Всероссийский экономический диктант пройдет 12 октября в 79 регионах страны. Как сообщают организаторы мероприятия 11 октября, Северная столица исключением не станет.

Инициаторы диктанта хотят проверить экономическую грамотность старшеклассников, учеников вузов, их преподавателей, экспертов и бизнесменов. Оценить свои знания может любой желающий. Бесплатно.

Организатор, коим выступает Вольное экономическое общество России, надеется, что со временем их диктант приобретет такую же популярность, как и Тотальный диктант.

"Нашей идее предшествовали беседы с многочисленными ректорами вузов, которые часто сетовали на то, что в знаниях выпускников есть разрыв между изучаемой ими прикладной областью и базовыми экономическими знаниями. Сегодня жизнь требует от любого специалиста понимания основ современной экономики", – отметил на встрече с журналистами президент ВЭО, председатель оргкомитета профессор Сергей Бодрунов.

В Петербурге диктант пройдёт на четырех площадках, в том числе в Государственном экономическом университете и Университете технологий управления и экономики. Кроме того, пройти тестирование можно будет и в режиме онлайн.

Диктант начнется 12 октября в полдень. На выполнение заданий участникам дадут час. Максимальное количество баллов – 100. Те, кто наберет больше 80, попадут в финальную часть проекта – «Фестиваль экономической науки».