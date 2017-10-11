Совладелец «Юлмарта» отправлен под домашний арест

Смольнинский суд Петербурга 11 октября отправил под домашний арест совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина. Он проведет два месяца без права переписки и аудиенций.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», при избрании меры судья Екатерина Мезенцева учла наличие у обвиняемого гражданства иностранного государства, постоянные источники дохода за рубежом и значительные денежные средства, позволяющие жить за границей неопределенное время. Следственный комитет опасался, что Костыгин, оставшись на свободе, исчезнет насовсем и расследование дела о хищении 1 млрд рублей Сбербанка останется без ключевой фигуры.

По данным Forbes, Костыгин входит в топ-200 богатейших бизнесменов России с состоянием 550 млн долларов и имеет гражданство Сент-Китс и Невис.

Судья также намекнула в своем постановлении, что против Костыгина дали показания свидетели, а круг соучастников преступления может быть расширен. Не исключено, что полезную информацию следствие получило и от ближайшего круга предпринимателя:

«Костыгин с использованием личного авторитета, обширных деловых связей и финансовых ресурсов может оказать давление на свидетелей и соучастников. Часть свидетелей находится в психологической зависимости от обвиняемого, состоит с ним в близких отношениях», – указано в постановлении.

Суд отправил Костыгина под домашний арест на два месяца. Расследование продлено до 14 декабря, мера пресечения действует до 9-го. Окружение обвиняемого сужено – он может встречаться с женой, детьми и оперативниками. Посылки ему запрещены, электронная почта заблокирована. Сотовый телефон не отбирают, но в книжке должен остаться только один номер – следователя. Другим звонить запрещено.

Уголовное дело о кредитном мошенничестве (статья 159.1 УК) возбуждено 14 июля 2017 года. По версии следствия, в апреле 2016-го с подачи Костыгина крупнейший на тот момент онлайн-магазин России взял 1 млрд рублей у Сбербанка без намерений его возвращать.

«Юлмарт» основан девять лет назад, управляющая им компания зарегистрирована на Кипре. Ее совладельцами через юрлица являются Костыгин, Август Мейер и Михаил Васинкевич. Уголовному делу предшествовал корпоративный спор акционеров.