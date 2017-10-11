Топ-менеджера Евразийского фонда сдали агентам ФБР за дебош на рейсе «Аэрофлота»

Драку на рейсе «Аэрофлота» Москва – Нью-Йорк 8 октября устроил директор проектной группы Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Алексей Черекаев, стало известно «Фонтанке». Экипаж передал дебошира сотрудникам полиции и ФБР.

Инцидент произошел днем 8 октября на рейсе SU-102, летевшем из Шереметьево в аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке, ранее сообщал «Аэрофлот». По данным пресс-службы, пассажир бизнес-класса, предположительно, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время перемещения по салону он упал на женщину с детьми, затем подрался с пассажиром бизнес-класса и ударил в лицо бортпроводницу.

В России авиадебоширов может ждать тюремное заключение. В сентябре Химкинский районный суд впервые осудил человека на реальный срок за хулиганство на транспорте (статья 213 УК РФ). Экс-пассажира «Аэрофлота» приговорили к шести месяцам колонии-поселения.

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) объемом 8,5 млрд долларов учредили 6 стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Управляет средствами фонда и реализует его проекты Евразийский банк развития.