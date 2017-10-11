За месяц болельщики заказали 2 млн билетов на ЧМ-2018

Российские болельщики стали лидерами по числу заказанных за месяц билетов на чемпионат мира по футболу-2018. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба петербургского комитета по печати и взаимодействию по СМИ.

Продажи стартовали еще 14 сентября. С того момента было запрошено более двух миллионов билетов. Около 70% из всех людей, подавших заявки на покупку билетов, – граждане России. Аппетиты иностранных любителей футбола уложились в оставшиеся 30%. Среди них – болельщики из Германии, Бразилии, Мексики, США, Аргентины, Китая, Колумбии, Израиля и Египта.

«Ожидается, что, по мере того как новые команды будут оформлять путевки на чемпионат, количество зарубежных болельщиков, подающих заявки на билеты, будет расти», – говорится в сообщении комитета.

В ходе первого периода продаж, который завершится 12 октября в полдень, болельщики могут подать заявки на билеты на матчи на сайте FIFA.com/bilet. Если количество заявок превысит количество доступных билетов, то они будут распределяться с помощью случайной жеребьевки.

Вне зависимости от судьбы заявки, все любители футбола получат уведомление о статусе заявки до 16 ноября. Доставка билетов начнется не раньше весны следующего года.

Тем временем успела начать свою работу служба поддержки по бесплатному проезду болельщиков ЧМ-2018. Кроме того, «Фонтанка» уже писала инструкцию о том, как попасть на ЧМ-2018.