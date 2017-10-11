Резник: С площадки бывшего ГИПХа под Всеволожск спешно вывозятся неизвестные отходы

В ЗакСе обеспокоены ситуацией со строительными отходами на площадке бывшего ГИПХа на Добролюбова, 14, где нынче строится комплекс зданий для Верховного суда РФ. Депутат ЗакСа Максим Резник 11 октября сообщил «Фонтанке», что направил запрос в адрес прокурора Юрия Чайки, в котором поинтересовался контрактом на 95 млн рублей, заключенным Ремонтно-строительным управлением Управделами президента и петербургским ООО «Ленмонтаж».

Как сообщается в запросе, компания, которая не имеет лицензии на обращение с отходами, должна вывезти 90 тысяч кубометров демонтажных отходов с площадки бывшего ГИПХа на полигон ТБО ЗАО «Промотходы», расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Самарка, участок 1.

В «Ленмонтаже» отказались комментировать информацию об отсутствии соответствующей лицензии, попросив прислать письменный запрос. Сам полигон, согласно информации на сайте, получил в 2016 году лицензию на управление отходами I – IV классов опасности (I класс — самый опасный, далее по убывающей).

Депутат, между тем, уверен, что подрядчик в условиях сжатых сроков строительства (весь квартал должен быть сдан к концу 2019 года) собирается «спешно вывозить зараженные грунты с территории бывшего ГИПХа — до проведения необходимых проверок их загрязненности». «Это создает высокую вероятность того, что грунты высокого класса опасности будут вывезены на не предназначенный для их размещения полигон, расположенный в густонаселенном районе Ленобласти, в непосредственной близости от Санкт-Петербурга», – говорится в письме прокурору.

Резник уточнил, что опирался на данные экологов GREENPEACE, которые утверждают, что на данный момент на территории стройки могут до сих пор находиться грунты I, II и III класса опасности. Напомним, рекультивация на площадке и вывоз опасных отходов на полигон «Красный Бор» проводились еще в 2013 году. Экологи, однако, не уверены в том, что на площадке не осталось ничего опасного.

Ранее, 21 сентября, депутат уже обращался в Горпрокуратуру, Росприроднадзор, к губернатору и в Управделами с просьбой провести дополнительную экспертизу состояния территории, в том числе оценку степени опасности грунтов и строительных отходов, а также сообщить об объеме грунтов и строительных отходов, подлежащих вывозу на сегодняшний день.

Отметим, что в проектной документации для строительства зданий Верховного суда, выполненной ООО «Проектсервис» (раздел 6, проект организации строительства), имеется пункт 3.3 «Транспортная схема вывоза ТБО». Согласно документу, отходы строительного производства I–V классов опасности вывозятся не только на полигон в деревне Самарка. Второй пункт вывоза («ввиду больших объемов отходов») – это Всеволожский район, деревня Лепсари, полигон ТБО ООО «Полигон ТБО». Есть и третий пункт — это полигон ТБО ООО «Новый Мвет-ЭКО», расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи посёлка Новый Свет, участок 2.

В самом ФГУП «РСУ» Управделами президента РФ оперативно прокомментировать запрос «Фонтанки» не смогли.