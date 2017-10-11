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11.10.2017 17:17
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Обставить студию и не голодать

Расходы на собственное жилье не заканчиваются на покупке квартиры. После сдачи дома придется потратиться еще и на мебель. Для студии это от 200 до 600 тысяч рублей.
Обставить студию и не голодать
firestock

Растущая конкуренция на рынке новостроек вынуждает застройщиков предлагать все больше новых услуг. За последний год сразу несколько компаний начали продавать квартиры с кухнями или полной меблировкой, многие прорабатывают такую возможность. «Фонтанка» изучила, что предлагают застройщики и сколько стоит обставить квартиру самому.

Идея продажи квартир с мебелью пришла в новостройки из сегмента апартаментов. Их покупают для сдачи в аренду, владельцев не сильно интересуют узор на шторах, уют и вместительность шкафов. Идею подхватили «классические» застройщики. Многие ведь точно так же приобретают квартиры под сдачу. А тем, кто покупает жилье для себя, часто хочется въехать как можно быстрее, не мучаясь с выбором хотя бы базовой мебели.

Что предлагают застройщики

Стоимость кухонь и полной меблировки от застройщиков варьируется от 100 до 600 тысяч рублей. Чем ниже класс жилья, тем дешевле и проще используемая мебель. В эконом- и комфорт-классе, как правило, для кухонь предлагают ламинированный ДСП, пластиковые столешницы и базовую технику: варочную панель, мойку и вытяжку.

Один из самых бюджетных вариантов появился год назад у застройщика «КВС». Некоторые квартиры продают с кухонными гарнитурами от Первой мебельной фабрики и «Марии». Стоимость кухни уже включена в цену квадратного метра, а соответственно, и в платежи по ипотеке. Разница на студии с гарнитуром и без – 2,5 тысячи рублей за «квадрат».

Setl City и вовсе готов полностью обставить студию за 170 тысяч рублей. В предложение входят: кухня, также от Первой мебельной фабрики, предметы интерьера для комнаты и прихожей. У покупателей есть выбор из двух цветовых решений, а привезти мебель обещают за 3 недели.

На ту же сумму в 150 – 200 тысяч рублей для студии ориентируются в «Норманне». Компания планирует вывести предложение готовой меблировки до конца октября. «Мебель будет оформляться по отдельному договору и не будет входить в стандартный ДДУ, – рассказывает Дмитрий Ефремов, начальник отдела развития «Норманна». – Для клиентов будут разработаны варианты рассрочки и целевого потребительского кредита от ПАО «Донхлеббанк».

Застройщики комплексов выше классом разрабатывают более дорогие решения. «Стоимость меблировки нашего односпальневого шоу-рума составила 680 тысяч рублей, двухспальневого – около 750 тысяч, трехспальневого – 1,2 млн. Покупателям меблировка обошлась дешевле, так как не включала аксессуары и текстиль», – говорит директор по маркетингу и рекламе Всеволод Глазунов компании Legenda.

Впрочем, у состоятельных горожан такая услуга не пользуется массовым спросом. В проектах Legenda квартиры с полной меблировкой выбрали 5% покупателей. «Подавляющее большинство все-таки предпочитают хоть и по минимуму, но прикладывать свои собственные творческие идеи к оформлению квартиры, особенно если покупали они ее для себя», – добавляет Всеволод Глазунов.

Для сравнения: в апарт-отеле ГК «Пионер», нацеленном на инвесторов, 66% апартаментов было распродано с полной отделкой и меблировкой. Хотя стоимость услуги не ниже. В новом проекте компании обстановка обходится покупателям в 500 – 600 тысяч рублей. В эту стоимость входят отделка, мебель от европейских производителей, сантехника, бытовая техника, – перечисляют в компании.

Сколько стоит мебель из «Икеи»

Чистый эксперимент поставила компания «ЮИТ Санкт-Петербург». Застройщик полностью обставил студию площадью 20 кв. м, заказав все – от дивана до посуды и цветочных горшков – в магазине «Икеа». Итого: 370 тысяч потратили на мебель и приятные мелочи плюс 100 тысяч – на бытовую технику.

«В эту сумму вошли расходы на мебель: кухонный гарнитур, диван-кровать, раздвижной стол для зоны кухни, кресло, стулья, небольшой террасный столик, два стула и стеллаж для балкона. А также всевозможные аксессуары, необходимые для создания приятной, комфортной атмосферы в квартире: посуда, салфетки, рамки для картин, коврики, цветы, – перечисляет директор по маркетингу и продажам «ЮИТ Санкт-Петербург» Екатерина Гуртовая. – Также мы приобрели бытовую технику – это варочная поверхность и духовка, посудомоечная машина, холодильник, стиральная машина, телевизор и электрочайник. И оплатили доставку, сборку и установку».

Шоу-рум, обставленный от «Икеи», является хорошим подспорьем для выбора мебели и оценки габаритов квартиры, думают в «ЮИТ Санкт-Петербург». «Мы специально пошли на такое довольно стандартное решение, – объясняет Екатерина Гуртовая. – Посмотрев, из каких стандартных модулей можно собрать студию, покупатель может самостоятельно заказать аналогичный набор мебели. А если какие-то решения не нравятся, то будет несложно просто выбрать другой цвет и фактуру, понимая размеры и габариты всего оборудования».

Обставить квартиру самому

Заказ мебели у застройщика подходит не всем. «Как правило, выбирается мебель не самая долговечная и экологичная. Для сдачи в аренду или на пару лет для себя подойдет. Если эта квартира для постоянного проживания вашей семьи и детей, то это выброшенные деньги», – категорична Варвара Уткина, руководитель студий «Дом в коробке» и Varvery.ru.

«Икеа» – тоже не идеальный вариант для желающих приобрести недорогую и качественную мебель. С компанией успешно конкурируют отечественные производители, считают дизайнеры.

«Минимальный набор мебели для студии впишется в бюджет около 200 тыс. рублей, и бытовая техника сверху, – рассказывает Варвара Уткина. – Набор мебели состоит из маленькой кухни длиной 1,8 м, шкафа для одежды, раскладного дивана, обеденного стола и 2 стульев, сантехники и мелочей из декора. Стоимость аналогичного набора из «Икеи» будет чуть выше – около 260 тыс. рублей. Опять же «Икеа» хороша только для скандинавского стиля, остальные стили будет реализовать сложновато». На 500 – 600 тысяч, о которых говорят застройщики, можно и вовсе обставить квартиру от и до: установить фальш-камин, изготовить столы и шкафы на заказ и приобрести светильники ручной работы.

С позиции дизайнера, лучшее решение – обратиться за помощью к самому дизайнеру. На крайний случай – обставить квартиру самостоятельно.

Для этого стоит начать с плана расстановки мебели и техники. От него зависит расположение розеток и свет. Некоторые застройщики предоставляют покупателям уже готовые схемы, можно оттолкнуться от них.

Когда план готов, можно подбирать материалы и мебель, исходя из размеров, цены и стилистики. «Придется посетить не один десяток магазинов, а вечерами листать онлайн-каталоги, – пугает Варвара Уткина. – Сейчас достаточно много программ и приложений, которые помогут составить что-то наподобие 3D-помещения. Правда, функционал у них очень ограничен, и библиотеки, как материалов, так и мебели, – скудные, в основном зарубежные».

Сэкономить можно на спецпредложениях от застройщиков. Как правило, они предлагают скидки на отделку и мебель от своих партнеров. «Выгода такого спецпредложения для клиента может составлять до 40% по сравнению с розничными ценами. Это может быть и спальня, и гардеробная, и кухня с встроенной техникой», – приводит пример Тамара Попова, руководитель отдела развития продуктов и разработки концепций компании «Северный город».

Когда все материалы подобраны, чертежи сходятся, наступает время составления сметы. На этом этапе есть смысл разделить, что нужно в первую очередь (к примеру, кухня, стиральная машина, кровать), а что можно будет докупить потом, со следующей зарплаты. Все равно обустройство новой квартиры растягивается на месяцы, а у кого-то и на годы.

Елена Вавилова, «Фонтанка.ру»


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