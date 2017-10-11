Глава Северо-Западной дирекции: РВИО сможет въехать в здание Интендантских складов в ноябре

Руководитель ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Министерства культуры Наталья Волынская 11 октября рассказала «Фонтанке» о планах завершения работ в здании Интендантских складов на улице Глинки, 2.

По ее словам, организации, которые больше всего нуждаются в срочном получении помещений (к ним она отнесла саму Северо-Западную дирекцию, Консерваторию и Российское военно-историческое общество), смогут въехать в свои будущие помещения уже в ноябре.

«Мы очень надеемся на это, – подтвердила она. – Потому что сейчас мы (ФГКУ «СЗД». – Прим. ред.) занимаем площади в бизнес-центре за деньги».

Работы в высоком темпе завершает уже новый подрядчик, а с предыдущим дирекция рассталась по собственной инициативе и осталась крайне недовольна не только несоблюдением сроков (по словам Волынской, контракт был расторгнут при наступлении сроков, к которым работа должна была быть закончена), но и качеством. Продемонстрировав журналистам фотографии треснувшей исторической лестницы и подрубленных для прокладки коммуникаций сводов, глава дирекции назвала подобное отношение к памятнику «варварским».

«По плану производства работ Военно-историческое общество должно было уже разместиться в своих помещениях в апреле этого года, но мы столкнулись с недобросовестным подрядчиком, с которым мы расторгли в одностороннем порядке контракт, – рассказала Наталья Волынская. – Это судебное дело нами проиграно в двух инстанциях, что очень неприятно. У нас есть все доказательства, но, к сожалению, они никому не интересны».

По словам главы дирекции, выбранный изначально подрядчик — АО «Ремстройфасад» – требует с дирекции 128 миллионов рублей.

Решение судов не в пользу ее ведомства чиновница назвала «антигосударственным» и добавила, что «с такой вопиющей несправедливостью» она в жизни не сталкивалась.

Следующее судебное заседание по иску АО «Ремстройфасад» к Северо-Западной дирекции назначено на 21 ноября. Компания оспаривает решение об одностороннем отказе от исполнения госконтракта.