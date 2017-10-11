На станции «Невский проспект» пассажирка упала на рельсы и обесточила ветку

Петербурженка обесточила синюю ветку подземки, оказавшись на рельсах станции в центре Северной столицы 11 октября. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе метрополитена.

Поезда, движущиеся по Московско-Петроградской линии, на несколько минут были вынуждены встать в тоннелях. По словам читателей «Фонтанки», инцидент произошёл около 16.35. В пресс-службе метрополитена нашему изданию рассказали, что на путях подземки на три минуты снимали напряжение.

Причина тому – упавшая на рельсы женщина и операция по её спасению. Пассажирку, рискующую оказаться под колёсами поезда, оперативно удалось поднять наверх. Её жизни ничего не угрожает. К счастью, она отделалась испугом и лёгкими травмами.