Захар Прилепин: Я милитарист, ретроград и православный мракобес

11.10.2017 16:42

Захар Прилепин недавно стал заместителем командира батальона на Донбассе и, как говорит, будет сражаться за непризнанную республику с оружием в руках. О том, зачем писателю вздумалось менять перо на ружье, Захара Прилепина расспросили замредактора «Фонтанки» Евгений Вышенков и ведущая Ольга Маркина.