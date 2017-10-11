(812) 416 77 77 телефон прямого эфира
11.10.2017 16:42
Захар Прилепин: Я милитарист, ретроград и православный мракобес
Захар Прилепин недавно стал заместителем командира батальона на Донбассе и, как говорит, будет сражаться за непризнанную республику с оружием в руках. О том, зачем писателю вздумалось менять перо на ружье, Захара Прилепина расспросили замредактора «Фонтанки» Евгений Вышенков и ведущая Ольга Маркина.
А самые классные видео вы можете получать с помощью нашего канала в Telegram
-
Lentainform
-
MarketGid News