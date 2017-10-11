Совладельца «Юлмарта» Костыгина просят арестовать из-за гражданства другой страны

Следственный комитет Петербурга опасается упустить совладельца компании «Юлмарт» Дмитрия Костыгина. Обвиняемый в кредитном мошенничестве бизнесмен владеет вторым гражданством и обилием денег за рубежом.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», доставленное в Смольнинский суд 11 октября ходатайство о заключении Костыгина под домашний арест связано с реальной, как считает следствие, возможностью навсегда потерять статусного фигуранта дела о мошенническом хищении у Сбербанка 1 млрд рублей. У предпринимателя имеются гражданство иностранного государства, два российских загранпаспорта. Кроме того, обвиняемый, по информации следователя Задачина, обладает значительными денежными средствами, постоянными источниками дохода, часть которых расположена за рубежом, и он может покинуть Россию и беспрепятственно находиться за ее территорией неопределенное время.

Следствие просит отправить Костыгина под домашний арест на два месяца.

Бизнесмен при установлении личности сообщил, что имеет российское гражданство, неоконченное высшее образование и пятерых детей. Они родились в Цюрихе и Монако.

Адвокаты бизнесмена попросили закрыть заседание в связи с тем, что в процессе будут «оглашены персональные данные Костыгина и сведения о состоянии здоровья членов его семьи». Это нашло всестороннюю поддержку у следователя, прокурора и судьи Екатерины Мезенцевой. Она закрыла процесс без ссылок на Уголовно-процессуальный кодекс, без ухода в совещательную комнату и без вынесения мотивированного постановления, в котором, согласно 241-й статье УПК, должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых суд принял данное решение. Журналистов вывели из зала.