«Фонтанка» публикует последнее интервью Даниила Гранина.

11.10.2017 16:31

Писатель, фронтовик, почетный гражданин Петербурга Даниил Гранин в своем последнем интервью корреспонденту «Фонтанки» рассказал о том, во что он верит, почему не видит общей цели для российского общества и почему к власти относится, как к смерти. 4-го июля писатель ушел из жизни. К сожалению, мы не успели опубликовать этот непростой разговор при жизни Даниила Гранина, однако считаем необходимым сделать это теперь.