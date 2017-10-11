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11.10.2017 16:31
«Фонтанка» публикует последнее интервью Даниила Гранина.
Писатель, фронтовик, почетный гражданин Петербурга Даниил Гранин в своем последнем интервью корреспонденту «Фонтанки» рассказал о том, во что он верит, почему не видит общей цели для российского общества и почему к власти относится, как к смерти. 4-го июля писатель ушел из жизни. К сожалению, мы не успели опубликовать этот непростой разговор при жизни Даниила Гранина, однако считаем необходимым сделать это теперь.
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