ШОК - цены и путешествие в подарок на празднике «Галамарт»

14 октября в ТРЦ «Охта Молл» пройдет праздник по случаю открытия нового народного магазина «Галамарт». Это значит, что в день открытия всех гостей праздника ждут ШОК- цены и специальные предложения.

В эту субботу будут действовать специальные цены на товары из разных категорий.

«Галамарт»

Помимо специальных предложений, всех пришедших ждут веселые конкурсы, гарантированные подарки и главный сюрприз праздника – СЕРТИФИКАТ на путешествие на сумму 100 000 рублей!

Кроме выгодных покупок «Галамарт» подготовил для питерцев свой традиционный СУПЕР конкурс – «Вынеси за 60 секунд!». Участники забега смогут забрать домой все, что успеют донести до кассы за 1 минуту.

«Галамарт» – это более 7000 наименований товаров для дома, дачи, спорта и отдыха. Регулярные акции, постоянные распродажи на товары сезонного спроса – в этом особенность федеральной розничной сети.

«Галамарт»

На Брантовской дороге откроется уже четвертый магазин постоянных распродаж в Петербурге.

«Галамарт» ближе, цены ниже!

Адрес магазина: ТРЦ «Охта Молл», ул. Брантовская дорога, 3

Наш сайт www.galamart.ru

https://vk.com/galamart_official

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