Росстат считает, что цены на продукты не растут

За неделю с 3 по 9 октября потребительские цены в России не изменились, сообщает 11 октября Федеральная служба госстатистики (Росстат). Потребительская инфляция остается в России на нулевом уровне.

С начала октября цены также не изменились, а с начала года выросли на 1,7%.

За прошедшую неделю куриные яйца стали дороже на 2,4%. Цены на мясные консервы, сливочное масло, рис, соль и шоколадные конфеты выросли на 0,2 – 0,3%. Вместе с тем цены на сахар-песок снизились на 1,8%. Гречневая крупа подешевела на 0,7%, а свинина, куры, маргарин и мука — на 0,1 – 0,3%.

«Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,4%, в том числе на капусту белокочанную, лук, морковь и яблоки – 1,2 – 2,7%. При этом огурцы и помидоры стали дороже на 7,3% и 2,2% соответственно», — указывает Росстат.

Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо выросли на 0,1%.

Ранее Росстат писал о том, что в конце лета в России была зафиксирована рекордная дефляция.