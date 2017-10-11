«Билайн» предлагает скидку на покупку iPhone 8 и iPhone 8 Plus для пользователей VEON

«Билайн» запустил специальное предложение для пользователей VEON в Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областей – в течение недели они могут воспользоваться скидкой в 3 тысячи рублей при покупке iPhone 8 и iPhone 8 Plus в интернет-магазине оператора.

Интернет-платформа VEON была запущена в июле 2017 года. С момента запуска пользователи уже успели оценить возможности этой платформы. Приложение VEON доступно бесплатно в App Store и Google Play. VEON предлагает пользователям дополнительные выгодные предложения и скидки от партнеров. Для абонентов «Билайн» весь трафик внутри VEON не тарифицируется.

Специальное предложение с промокодом на покупку новых моделей iPhone доступно для пользователей указанных регионов с 9 по 15 октября в канале «Специально для вас», а также в различные дни в течение недели в каналах «Лучшее для вас» и «Наука и технологии» в VEON. Чтобы воспользоваться скидкой на iPhone 8 и iPhone 8 Plus в интернет-магазине «Билайн» при оформлении заказа необходимо ввести соответствующий промокод. Выгодное предложение можно сохранить в разделе «Избранное» в VEON и воспользоваться им в любое удобное время в период действия акции.

О стоимости товара и его наличии можно узнать в интернет-магазине "Билайн".

Новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus в корпусе из алюминия и самого прочного стекла выпущены в трёх цветах — серебристом, золотом и цвете «серый космос» — оснащены дисплеем Retina HD* и процессором A11 Bionic*, а также поддерживают применение технологий дополненной реальности. 12-ти мегапиксельная камера одинарная на iPhone 8 и двойная на iPhone 8 Plus с режимом «Портрет» и функцией портретного освещения обеспечивают самое высокое качество видеосъёмки среди всех iPhone. Кроме того, впервые реализована возможность беспроводной зарядки iPhone.

* Ретина ЭйчДи (Retina HD) – технология экранов ультравысокой четкости. Байоник (Bionic) – название процессора.

Цены указаны с учетом НДС. Организатор акции и продавец – ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции. Акция действует при условии получения товара на территории г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Количество товара ограничено.