Трамп хочет десятикратно увеличить ядерный арсенал США

Президент США Дональд Трамп во время встречи с мировыми лидерами этим летом сказал, что хочет десятикратно увеличить ядерный арсенал США, передает NBC News.

Источники сообщили, что при обсуждении президент выразил желание не только получить больше ядерного оружия, но и дополнительную военную технику, сообщает «Газета.Ru».

По данным NBC News, советники Трампа и госсекретарь Рекс Тиллерсон были удивлены подобным высказыванием. Отмечается, что именно на высказывание Трампа о расширении ядерного арсенала Тиллерсон назвал его «идиотом».

Официальные лица сообщили, что такого расширения не планируется.