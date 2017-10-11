Аккредитован комплекс LIKE на Политехнической
Комплекс LIKE успешно прошел аккредитацию Сбербанком. Потенциальные покупатели квартир могут воспользоваться ипотечной программой с минимальной ставкой от 9,5% годовых.
Условия кредитования уже доступны в разделе «ипотека».
Петербургская строительная компания сотрудничает со Сбербанком уже многие годы. Взаимовыгодное партнерство обеспечивает успешную реализацию жилых комплексов, возводимых застройщиком.
Комплекс LIKE расположен в 800 метрах от метро пл. Мужества.
Все квартиры будут сдаваться полной чистовой отделкой.
Покупатели могут выбрать один из 4х вариантов отделки.