ФАС будет добиваться уголовного дела из-за картельного сговора в закупках Минобороны

Картель, который нашли в закупках Министерства обороны сотрудники УФАС Петербурга, может послужить поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Ограничение конкуренции». Участвовавшие в сговоре компании уже преследуются по статье «Мошенничество».

О передаче новых материалов в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти региональное управление Федеральной антимонопольной службы сообщает 11 октября. Как ранее писала «Фонтанка», картель был выявлен еще в декабре прошлого года — тогда антимонопольщики признали 11 закупок Минобороны на 2,2 миллиарда рублей нарушающими закон о защите конкуренции. С 2015-го по 2017 год ведомство закупало различную утварь, технику, оборудование для кухонь и полевых столовых, в том числе автомобили-рефрижераторы. Все выигравшие аукционы компании — ООО «ТД СпецТехМаш», ООО «ТД Стиллаг» и ООО «ПрофБизнес» — отправляли заявки с одного ip-адреса и указали в документации один и тот же номер телефона. Тогда УФАС передало эту информацию сотрудникам правоохранительных органов, и в марте 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», так как суммы заключенных контрактов превышали те, с которыми компании выигрывали торги.

«По аукциону №0173100004516001851 произошло снижение на 66%, и цена составила около 27 млн рублей, однако контракт был заключен на сумму более 79 млн рублей, со снижением всего 0,0000025%», – приводит пример УФАС.

Параллельно закупкой интересовался Следственный комитет Петербурга, который, также основываясь на материалах УФАС, установил, что компания «ПрофБизнес» поставила товар ненадлежащего качества, причинив бюджету России ущерб больше чем на 20 миллионов рублей.

Сейчас УФАС передало в региональное управление МВД документы, содержание которых антимонопольщики считают достаточным для возбуждения дела по 178-й статье УК РФ – «Ограничение конкуренции».