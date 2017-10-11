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11.10.2017 15:42

Британская Otkrytaya Rossia останется в списках нежелательных в РФ организаций

Тверской суд Москвы отклонил иск организации Otkrytaya Rossia, которая зарегистрирована в Великобритании, об отмене решения по внесению её в список нежелательных компаний для России. Об этом 11 октября сообщают столичные СМИ.

Соответствующее заявление британская фирма предъявила в Генпрокуратуре РФ. Нежелательной организацией Otkrytaya Rossia стала весной этого года. Её «соседями» по списку тогда стали Institute of Modern Russia, Inc из США и Open Russia Civic Movement. В прокуратурре пришли к выводу, что эти компании осуществляют в России специальные программы в целях дискредитации результатов проходящих в РФ выборов и признания их итогов нелегитимными.

В начале этого месяца по столичным адресам представителей движения «Открытая Россия» прошли обыски. Следователи уверены, что члены движения по-прежнему получают деньги из-за рубежа, несмотря на то, что британская организация «Открытая Россия» была признана нежелательной.

 


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Первая очередь строительства ЖК «Вена», возведенного Setl City в микрорайоне «Семь столиц» в Кудрово, вошла в число призеров смотра-конкурса к 90-летию Ленинградской области в номинации «Новые жилые комплексы». Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость»
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