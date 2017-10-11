Мадрид поставил Каталонии ультиматум

Премьер-министр Испании Мариано Рахой 11 октября потребовал от властей Каталонии объяснить противоречие между словами каталонского лидера Карлеса Пучдемона, который подписал декларацию о независимости и отложил ее объявление.

По его словам, если независимость была объявлена, то власти активируют 155-ю статью конституции страны, которая позволяет Мадриду приостановить самоуправление Каталонии, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на испанские СМИ.

Испанское правительство проводит экстренное заседание совета министров, на котором проанализирует ситуацию в Каталонии.

За то, чтобы власти Каталонии «черным по белому» написали, "что это было вчера", высказались и другие члены правительства.

Напомним, как писала "Фонтанка", накануне вечером глава Каталонии Карлес Пучдемон сначала призвал парламент оставить возможность для переговоров с Мадридом, а затем Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, а также спикер парламента автономии Карме Форкадель поставили свои подписи под декларацией о её независимости от Испании. Потом они отложили действие декларации.