Аккредитованы два строящихся объекта компании «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал жилой комплекс Fusion и корпуса 4.5-1, 4.5-2, 8.2-1–8.2-4, 8.5-1 и 8.5-2 квартала «Галактика», застройщиком которых является АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

Квартиры в этих объектах можно приобрести с привлечением ипотечного кредита с процентной ставкой от 9,9% годовых при присоединении к Договору коллективного страхования. Минимальный первоначальный взнос: от 20% стоимости квартиры.

Кредит предоставляется на срок до 25 лет. Лимит кредита: до 60 млн рублей.

Аккредитованные проекты строятся в развитых районах города с прекрасной транспортной доступностью и близостью станций метро. Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов.

Жилой комплекс бизнес-класса Fusion строится в Крапивном переулке и будет включать 10-этажное здание на 110 квартир, паркинг на 83 автомобиля и детский сад. В комплексе представлены как просторные однокомнатные, так и эксклюзивные пятикомнатные квартиры.

Комплекс окружен развитой инфраструктурой и соседствует с Гренадерским и Сампсониевским садами.

Квартал «Галактика» – крупнейший проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге, строящийся вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.

В шаговой доступности находятся сразу три станции метро ̶ «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Действующим проектом планировки предусмотрено строительство школ и детских садов.

Справка о ГК «Эталон»