«Северный город» начал продажи квартир в двух новых корпусах Ultra City

Компания «Северный город» вывела в продажу 2 этап 1 очереди жилого комплекса Ultra City на Комендантском проспекте – два новых жилых корпуса на 847 квартир, часть из которых будет сдана с полной отделкой.

Строительство 1 очереди Ultra City завершают корпуса 2 и 3 – это 25-этажное здание-«точка» и 19-этажное здание дугообразной формы из трех секций. В их квартирографии представлены и квартиры традиционной планировки, и «европланировки» с большими кухнями-гостиными. Покупателям доступны квартиры разного метража – от компактных студий (их доля не превышает 7%) до четырехкомнатных.

На старте продаж цены в проекте начинаются от 80 тыс. руб. за кв. м. Так, стоимость однокомнатной квартиры составляет от 2,6 млн. руб. при 100-процентной оплате, двухкомнатной – от 3,6 млн., а, например, квартиру планировки «5E» (четырехкомнатная с кухней-гостиной) сейчас можно купить за 8,0 млн. рублей.

Компания «Северный город»

В стоимость некоторых квартир включена полная отделка. На выбор покупателей «Северный город» предлагает два варианта дизайна: «Скандинавия» и «Бельгия».

Сдача корпусов 2 этапа запланирована на 2020 г. Сегодня здесь уже ведутся монолитные работы по возведению 2-уровневого подземного паркинга. Жилые корпуса первого этапа планируется сдать в 2017 г.: сейчас в этих зданиях выполняется внутренняя отделка. Завершается и строительство детского сада на 80 детей. Вторая и третья очереди Ultra City будут построены на противоположной стороне Комендантского проспекта.

Компания «Северный город»

Ultra City – жилой комплекс сити-формата в одной из модных, активно развивающихся локаций Приморского района, созданный с учетом последних трендов строительства, технологий, дизайна. Здесь предусмотрено все необходимое для жизни.

Ультра-дизайн – важная часть концепции. ЖК «Ultra City» – один из первых кварталов Петербурга, целиком созданный в концепции комфортной визуальной среды. Она была разработана признанными профессионалами промышленного дизайна из компании Lumiknows, которые известны своей работой с такими гигантами, как Samsung, Renault и Philips.

Компания «Северный город»

Ultra City – это и ультра-технологии. При помощи специального мобильного приложения жители смогут принимать сигнал с домофона парадной на свой смартфон.

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