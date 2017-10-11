Совладелец «Юлмарта» Костыгин доставлен в суд на арест

Совладельца компании «Юлмарт» Дмитрия Костыгина доставили в Смольнинский суд Петербурга. Следствие попросит отправить обвиняемого в кредитном мошенничестве бизнесмена под домашний арест.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», около трех дня 11 октября Костыгин в сопровождении полицейских приехал в скд на 3-ю Советскую улицу. Его подняли на четвертый этаж к залу судьи Екатерины Мезенцевой и предложили присесть. Предприниматель выбрал дальний угол коридора. Выглядит невесело, от камер не скрывается, последние подготовительные беседы к процессу проводит с адвокатом шепотом.

Сотрудники Следственного комитета, кажется, уверены в успехе. Это заметно по репликам, которыми они обмениваются со знакомыми, причем употребляют в адрес Костыгина усеченную формулировку: «Арест».

Бизнесмен был задержан вечером 10 октября после обысков в своей квартире на Шпалерной улице, сегодня ему предъявлено обвинение в кредитном мошенничестве (статья 159.1 УК). По версии следствия, «Юлмарт» взял кредит 1 млрд рублей у Сбербанка без намерений Костыгина вернуть деньги.

«Юлмарт» основан девять лет назад, до прошлого года считался крупнейшим в России онлайн-магазином. Управляется кипрской Ulmart Holdings ltd. Совладельцами последней выступают Donna Union Foundation Михаила Васинкевича (38%), а также Koshigi Ltd Дмитрия Костыгина и Svoboda Corp. Августа Мейера (62%). Уголовному делу предшествовал корпоративный спор.