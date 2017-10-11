Депутаты ЗакСа не стали направлять запрос о снесённом доме на Ремесленной улице
Депутаты Законодательного собрания не стали искать виновных в сносе дома работников пивоваренного завода «Бавария» в Петроградском районе Петербурга на заседании 11 октября. Здание демонтировали в августе для строительства моста через Малую Неву к чемпионату мира по футболу.
Запрос губернатору Георгию Полтавченко намеревался направить яблочник Борис Вишневский, которого интересовало, приняло ли правительство меры для привлечения к ответственности виновных в сносе здания. Однако депутаты не объяснили, в связи с чем отказались спрашивать у губернатора о доме. При этом спустя час спикер ЗакСа Вячеслав Макаров резко раскритиковал снос дома на Ропшинской улице в том же Петроградском районе
Справка:
Градозащитники не раз пытались оспорить дату постройки дома работников пивоваренного завода «Бавария» в Куйбышевском суде. По их данным, дом построен в 1916-м году или даже ранее, о чем свидетельствует ряд дореволюционных фотографий. А данные Кадастровой палаты они считают ошибочными.
КГИОП в ответ объяснил, что «не имел права» действовать иначе в ситуации с домом на Ремесленной. Глава комитета Сергей Макаров рассказал «Фонтанке», что есть кадастровый паспорт, в котором написан 1920 год. «Куйбышевский суд специально рассматривал этот вопрос. И написал следующее — органы государственной власти не имеют права подвергать сомнению решение, принятое другим органом государственной власти, и должны воспринимать их так, как есть», - резюмировал глава комитета.