Депутаты ЗакСа не стали направлять запрос о снесённом доме на Ремесленной улице

Депутаты Законодательного собрания не стали искать виновных в сносе дома работников пивоваренного завода «Бавария» в Петроградском районе Петербурга на заседании 11 октября. Здание демонтировали в августе для строительства моста через Малую Неву к чемпионату мира по футболу.

Запрос губернатору Георгию Полтавченко намеревался направить яблочник Борис Вишневский, которого интересовало, приняло ли правительство меры для привлечения к ответственности виновных в сносе здания. Однако депутаты не объяснили, в связи с чем отказались спрашивать у губернатора о доме. При этом спустя час спикер ЗакСа Вячеслав Макаров резко раскритиковал снос дома на Ропшинской улице в том же Петроградском районе