Глава ГСК Кудрин не выйдет из дома ещё два месяца из-за дела о Крестах-2

Срок домашнего ареста гендиректору «ГСК» Виктору Кудрину, который курировал строительство изолятора «Кресты-2», продлён до конца года. Об этом 11 октября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Петроградский райсуд продлил меру пресечения Кудрину, фигуранту дела о хищениях денег при строительстве СИЗО, продлил на два месяца – до 17 декабря. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, а также в присвоении и растрате.

Как писала «Фонтанка», в конце минувшего лета основной фигурант дела о Крестах-2 заключил сделку со следствием. Таким образом, обязался дать показания на своих подельников.

В первый день сентября Колпинский райсуд арестовал петербургского бизнесмена Руслана Хамхокова. Его заподозрили в передаче 350 млн рублей куратору стройки Крестов-2. Меньше чем через две недели в столице задержали и арестовали замдиректора ФСИН Олега Коршунова, который курировал строительство нового СИЗО. Его обвинили в заключении госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам.

Что же касается Кудрина, то его взяли под стражу в марте этого года. Позже меру пресечения изменили на домашний арест.