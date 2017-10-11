ЮИТ провел День знаний в «Школе новосела»

Очередное интересное мероприятие в формате «Школа новосела» состоялось в центральном офисе ЮИТ в Санкт-Петербурге. Встреча с новоселами жилых комплексов ЮИТ, организованная управляющей компанией «ЮИТ Сервис» при поддержке компании «ЮИТ Санкт-Петербург», позволила им получить полезную и разнообразную информацию по вопросам ремонта, отделки, дизайна, меблировки квартир.

Гостями «Школы новосела», прошедшей в выходной день в офисе ЮИТ, стали покупатели квартир в жилых комплексах «Новоорловский», INKERI, «ТОЙВЕ», Fjord и «Смольный проспект».

Посетители могли в неформальной, праздничной обстановке пообщаться с руководителями управляющей компании «ЮИТ Сервис» и получить консультации специалистов ведущих компаний – партнеров ЮИТ.

«Школа новосела»

Гости имели возможность задать вопросы, касающиеся обслуживания жилых комплексов ЮИТ, директору по развитию «ЮИТ Сервис» Алле Винник, генеральному директору компании «ЮИТ Сервис Санкт-Петербург» Алексею Максимову и руководителям ключевых отделов компании.

Новоселы могли получить консультации представителей многочисленных компаний-партнеров «ЮИТ Сервис» – «К-раута», фабрики «Кухни Мария», PlazaReal, «Идеальные гардеробные», «Летний сад», «Теплая линия», «Рестайл», «Авенто».

«Школа новосела»

Сотрудники впервые участвовавших в «Школе новосела» финских компаний рассказывали об интерьерной мебели и особенностях скандинавского стиля в дизайне (компания ISKU) и финских обоях (компания Scandeco).

Праздничной и доброжелательной атмосфере встречи гостей «Школы новосела» с представителями ЮИТ и компаний-партнеров способствовало, в частности, выступление юных танцовщиц с номером «Трио» от «Студии гимнастики и танца Анны Серовой».

«Школа новосела»

В организованной для маленьких посетителей развлекательной зоне работал специалист по аквагриму, желающие могли заняться сборкой сказочных паззлов или раскрашиванием веселых картинок.

Приятной неожиданностью для гостей стали подарки, сувениры и специальные предложения от партнеров «ЮИТ Сервис», действовавшие только в день мероприятия. Состоялась и традиционная серия розыгрышей различных призов.

Компания «ЮИТ Сервис» намерена продолжать и в дальнейшем традицию организации «Школ новосела», расширяя и дополняя программу интересными и познавательными встречами и мероприятиями.

Справка о компании АО «ЮИТ Санкт-Петербург»