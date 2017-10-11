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11.10.2017 14:51

На проспекте Обуховской Обороны сносят кафе «Старый причал»

На проспекте Обуховской Обороны сносят кафе «Старый причал»

Кафе «Старый причал» сносят в Невском районе Петербурга 11 октября. Здание на проспекте Обуховской Обороны на набережной Невы ликвидирует Центр повышения эффективности использования государственного имущества Петербурга

В комитете по контролю за имуществом пояснили, что договор с владельцем кафе, ИП Мехтиевым Гурбаном Махмуд-оглы, комитет имущественных отношений расторг еще в 2016 году. Предприниматель попытался оспорить его, но суд встал на сторону Смольного. Апелляционная инстанция подтвердила решение.

«Старый причал» представляет собой двухэтажное капитальное строение площадью 235 кв. м. Срок, отведенный на самостоятельный демонтаж, истек 30 сентября. Владельцы отказались покинуть участок и продолжили работу.

На проспекте Обуховской Обороны сносят ресторан «Старый причал»


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