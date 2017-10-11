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Строительство
11.10.2017 15:04
Строительный оптимизм: Чем привлечь покупателей недвижимости?

Строительный оптимизм: Чем привлечь покупателей недвижимости?

Есть ли будущее у комплексных проектов? Что делают застройщики, чтобы привлечь покупателей? Когда массовый спрос снова начнет расти? И как вести бизнес на фоне новых ограничений? В очередном выпуске программы Дмитрия Синочкина "Квадрат" говорим об этом с руководителем проектов "Строительного треста" Анзором Берсировым.

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11.10.2017 15:03
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Очередное интересное мероприятие в формате «Школа новосела» состоялось в центральном офисе ЮИТ в Санкт-Петербурге. Встреча с новоселами жилых комплексов ЮИТ, организованная управляющей компанией «ЮИТ Сервис» при поддержке компании «ЮИТ Санкт-Петербург», позволила им получить полезную и разнообразную информацию
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11.10.2017 13:44
Жилой комплекс «Вена» – призер конкурса к 90-летию Ленобласти
Первая очередь строительства ЖК «Вена», возведенного Setl City в микрорайоне «Семь столиц» в Кудрово, вошла в число призеров смотра-конкурса к 90-летию Ленинградской области в номинации «Новые жилые комплексы». Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость»
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7 октября в выставочном комплексе «Гостиный двор» состоялась церемония награждения юбилейного XXV международного фестиваля «Зодчество 2017». Бульвар Белых Ночей, который строится компанией «Строительный трест», удостоен премии Серебряный знак в номинации «Открытые общественные пространства»
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10.10.2017 17:02
Компания «КВС» приняла участие в выставке «Жилищный проект»
Специалисты Группы компаний «КВС» познакомили гостей выставки «Жилищный проект» с жилыми проектами, реализуемыми застройщиком в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Компания «Главстрой-СПб»
10.10.2017 16:48
В Санкт-Петербурге выбрали «Миссис Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» совместно с торговым центром МЕГА Парнас подвела итоги конкурса красоты «Миссис Северная долина»
Холдинг RBI
10.10.2017 16:21
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На X Ежегодном национальном конкурсе в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2017 Холдинг RBI был признан лучшим застройщиком на рынке многоэтажного жилищного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
MASTER Девелопмент
10.10.2017 16:02
Приобретать квартиры и паркинги в MASTER Серебристый бульвар 19 стало дешевле
У покупателей квартир от “MASTER Девелопмент” появилась уникальная возможность в октябре преоберсти квартиры со скидкой
ГК «УНИСТО Петросталь»
10.10.2017 13:26
ЖК «Тридевяткино царство» - лауреат премии CREDO-2017
Жилой комплекс «Тридевяткино царство» ГК «УНИСТО-Петросталь» одержал победу в номинации «Лучший строящийся комплекс в сегменте доступного жилья»
ГК «ЦДС»
10.10.2017 12:37
Первый корпус ЖК «Муринский Посад» получил ЗОС
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал Заключение о соответствии (ЗОС) ЖК «Муринский Посад»(1 корпус, 2 этап) требованиям технических регламентов и проектной документации
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10.10.2017 11:43
Аккредитован корпус 8.1 квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал корп. 8.1 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга