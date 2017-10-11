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11.10.2017 15:04
Строительный оптимизм: Чем привлечь покупателей недвижимости?
Есть ли будущее у комплексных проектов? Что делают застройщики, чтобы привлечь покупателей? Когда массовый спрос снова начнет расти? И как вести бизнес на фоне новых ограничений? В очередном выпуске программы Дмитрия Синочкина "Квадрат" говорим об этом с руководителем проектов "Строительного треста" Анзором Берсировым.
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