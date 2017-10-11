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11.10.2017 14:46

Скандальный инженер представил автомобиль для худших в мире дорог

 

Немецкая компания Partisan Motors показала концептуальный армейский внедорожник One. Рассказ о нём инженера русского происхождения, живущего в Германии, Юрия Постникова, публикуют 11 октября иностранные СМИ.

Постников отмечает, что дизайн автомобиля сознательно примитивен. Форма машины настолько «квадратная», что кажется, будто её придумала строительная фирма, а не автопроизводитель. При этом One, по его словам, «лучший автомобиль для худших в мире дорог».

Компания верит, что эти внедорожники смогут служить в армии по полвека, и предлагает 100-летнюю гарантию.

Напомним, Юрий Постников известен тем, что обвинил «Группу ГАЗ» в плагиате.

Подробности и фотографии внедорожника One – на «Водителе Петербурга».


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