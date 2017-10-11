Еще
15:28 11.10.2017
Новость часа
15:11
«Чернышевскую» открыли
Пришлите свою новость!
15:22
Совладелец «Юлмарта» Костыгин доставлен в суд на арест
15:21
Минздрав расширит показания для санаторно-курортного лечения
15:14
Глава ГСК Кудрин не выйдет из дома ещё два месяца из-за дела о Крестах-2
15:11
Депутаты ЗакСа не стали направлять запрос о снесённом доме на Ремесленной улице
15:11
«Чернышевскую» открыли
15:04
Строительный оптимизм: Чем привлечь покупателей недвижимости?
14:59
Станция метро "Чернышевская" закрыта на проверку
14:51
На проспекте Обуховской Обороны сносят кафе «Старый причал»
14:50
Финское правительство намерено повысить налог на недвижимость
14:46
Последний шедевр Да Винчи продадут в Нью-Йорке с аукциона
14:46
Скандальный инженер представил автомобиль для худших в мире дорог
14:38
Порошенко заявил в Страсбурге, что выполнил 95% минских соглашений, и потребовал вернуть Крым
14:13
Метро "Лиговский проспект" открыли за 8 минут
14:07
В России стартовал конкурс проектов стандартного жилья
14:05
В ЗакСе пройдут слушания об исполнении закона о митингах
13:57
Метро "Лиговский проспект" закрыто
13:51
Петербургские хирурги нашли заблудившуюся в кровотоке пациента 25-сантиметровую «леску»
13:50
Греция готова выдать подозреваемого в мошенничестве Александра Винника и США, и России
13:37
Путина и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга
13:36
МИД РФ высказался по поводу референдума в Каталонии
13:16
Новый Range Rover получил гибридную версию
13:00
На юге Петербурга обстреляли областные маршрутки
12:56
Президент Туркменистана привёз Путину в Сочи щенка алабая
12:54
СК задержал частника, который продавал билеты на автобус, сбитый поездом под Владимиром
12:34
Ленобласть зареклась ремонтировать дороги в снег, но с исключениями
12:30
Совладельцу «Юлмарта» Костыгину предъявлено обвинение в кредитном мошенничестве
12:26
Рассматривая бритвы, петербургский пенсионер потерял 400 тысяч рублей
12:22
«Спасскую» проверили за семь минут
12:20
Спикер ЗакСа потребовал «разобраться» с главным архитектором Петербурга
12:13
«Спасская» закрыта на вход
12:06
Российские авиакомпании с начала года перевезли более 80 млн пассажиров
11:58
Дедушка упавшего с Петровского дока ребенка был пьян
11:42
Жилье вблизи вокзалов Петербурга от 1,9 млн рублей
11:38
Россия пригрозила выслать еще 150 американских дипломатов
11:26
Иракец обманом перевез в Финляндию свою 14-летнюю жену
11:23
Прокуратура обжаловала приговор экс-замминистра культуры РФ Пирумову
11:05
Для защиты от инфарктов и инсультов петербуржцам бесплатно проверят МНО
10:58
СМИ: Госкомпании из России закупали программы Microsoft в обход санкций
10:48
В Финляндии выпал первый снег
10:42
В центре Петербурга с лесов упал рабочий
10:38
Роскомнадзор заблокировал два сайта с «пиратским» кино
10:35
Русфонд и Федерация хоккея запустили проект «Хоккей против рака»
10:23
В Токио суд обязал Японию выплатить горожанам $5,5 млн за шум с базы ВВС США
10:13
Кремль будет регулировать цены на отели в Петербурге во время УЕФА Евро 2020
10:06
Странную серию ДТП с «перевёртышами» продолжил грузовик на Ленинском
10:05
В ЛДМе открывается мультимедийный театр
09:57
ФСБ задержала иностранца за призывы к экстремизму в переписке в Zello
09:50
Полиция раскрыла квартирную кражу на 6 млн в Пушкине
09:43
Экономическая полиция разоблачила мошенников, похитивших 63 млн Балтинвестбанка
09:37
У петербургской телеведущей за 10 минут угнали белый «Гелендваген»
09:32
СК заочно арестовал четверых граждан Украины за атаки на дипучреждения РФ
09:27
Началась транспортировка автодорожной арки Крымского моста
09:24
Мифическая бомба на «Пролетарской» грозит петербуржцу реальным сроком
09:20
Под Петербургом нашли тайники с сотнями боеприпасов
08:56
Петербуржец грозил взорвать слишком шумную ТЭЦ в Автово
08:47
После ДТП на Смольной набережной от «Поло» осталась половина
08:42
В Петербурге выяснили, кто убил таксиста 18 лет назад
08:34
Обожженного мужчину со сломанной челюстью спасают в НИИ скорой помощи
08:30
Петербуржца подозревают в растлении школьницы
08:26
США направили к границам КНДР два бомбардировщика
08:17
ФСБ раскрыла в Крыму деятельность ячейки террористической организации
07:59
Telegram перевели на русский
07:41
СМИ: Отказаться от ПО Касперского США посоветовали израильские спецслужбы
01:07
В Петербурге выступит «Мистер английская безупречность» Брайан Ферри
00:52
Фуркад: Я устал от Губерниева
00:37
«Перевёртыш» на Репищевой завершил серию таких ДТП в Петербурге
00:25
Мадрид ответил на Декларацию независимости Каталонии
00:16
На Руставели насмерть разбился мужчина
00:09
Горбачев отказался уезжать на Запад
10/10
Названы версии следствия по делу об убийстве Вороненкова
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
11.10.2017 14:38

Порошенко заявил в Страсбурге, что выполнил 95% минских соглашений, и потребовал вернуть Крым

Президент Украины Петр Порошенко 11 октября с трибуны Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил о том, что практически выполнил свою часть минских соглашений и потребовал возврата Крыма в состав его страны.

Сначала он заявил, что отвергает слова президента Чехии Милоша Земана (сказанные в Страсбурге накануне) о том, что присоединение Крыма к РФ – это "завершенное дело" и Украине стоит попытаться получить компенсацию за потерянную территорию. Его слова приводит телеканал "112 Украина".

"Я решительно отвергаю утверждения тех, кто говорит о Крыме как о завершенном деле, эта трибуна была создана не для призывов об умиротворенности, как и не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ. Этого никогда не случится", – заявил Порошенко.

"Крым должен быть возвращен Украине. Мы не покупаем и не продаем Крым. Тут не говорится о деньгах, нефти, газе... Нет. Это мир и свобода в Европе, безопасность в Европе и всем мире. Россия полностью разрушила систему, которая сложилась после окончания Второй мировой войны", – добавил он.

Затем Порошенко заявил евродепутатам о том, что уже почти выполнил свою часть минских соглашений по решению конфликта в Донбассе.

"Мы подписали минские договоренности, они состояли из двух частей, по вопросам безопасности и политики. По политической части мы выполнили 95% этих договоренностей. Что мы ожидаем с российской стороны? Вопросы безопасности, первое и самое главное – прекращение огня", – заявил Порошенко.

Как ранее писала "Фонтанка", президент Чехии Милош Земан во время выступления на сессии ПАСЕ 10 октября заявил, что считает "аннексию"  Крыма Россией "завершенным делом", а Украина может получить от РФ компенсацию. "По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины – или в финансовой форме, или нефтью и газом", – сказал Земан.

Справка:

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, Второе минское соглашение — документ, согласованный на саммите в Минске 11—12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате «нормандской четвёрки» и подписанный контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, с целью деэскалации вооружённого конфликта на востоке Украины. РФ считает, что украинская сторона даже не приступила к их выполнению


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
11.10.2017 13:44

Жилой комплекс «Вена» – призер конкурса к 90-летию Ленобласти

Первая очередь строительства ЖК «Вена», возведенного Setl City в микрорайоне «Семь столиц» в Кудрово, вошла в число призеров смотра-конкурса к 90-летию Ленинградской области в номинации «Новые жилые комплексы». Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость»
MASTER Девелопмент
10.10.2017 16:02

Приобретать квартиры и паркинги в MASTER Серебристый бульвар 19 стало дешевле

У покупателей квартир от “MASTER Девелопмент” появилась уникальная возможность в октябре преоберсти квартиры со скидкой
ГК «УНИСТО Петросталь»
09.10.2017 10:41

В Колтушах появится «Корабль викингов» и остров «Пеппи Длинный чулок»

Такие необычные детские площадки ГК "УНИСТО Петросталь" заказала для первой очереди ЖК «Чудеса Света». Тендер на обустройство выиграла компания "РУСМАФ"
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Финское правительство намерено повысить налог на недвижимость
Порошенко заявил в Страсбурге, что выполнил 95% минских соглашений, и потребовал вернуть Крым
Греция готова выдать подозреваемого в мошенничестве Александра Винника и США, и России
Россия пригрозила выслать еще 150 американских дипломатов
Роскомнадзор заблокировал два сайта с «пиратским» кино
В Токио суд обязал Японию выплатить горожанам $5,5 млн за шум с базы ВВС США
Кремль будет регулировать цены на отели в Петербурге во время УЕФА Евро 2020
Началась транспортировка автодорожной арки Крымского моста
Мадрид ответил на Декларацию независимости Каталонии
Горбачев отказался уезжать на Запад
Пранкеры Лексус и Вован: Если человек реально верит, то это уже не пропаганда. Это точка зрения
Независимость с отсрочкой исполнения
Арктический щит России пошел в баню
Выборы в Герцена пройдут с третьей попытки
О чем говорится в первой части фильма «Ложь Матильды»
Нобелевка по экономике: предложение ограничено
Илья Демаков: «На веру» дети уже ничего не воспринимают
Саудовская Аравия входит в Россию через Кадырова
Навальный пошел на понижение
«Мои студенты не пойдут за Навальным - получат по затылку»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Финляндии выпал первый снег

Сергей Николаев/

Смольному, Эрмитажу и РНБ напомнили про выселение Европейского университета

Аллан Чумак: из журналистов в экстрасенсы

Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
11.10.2017 13:44
Жилой комплекс «Вена» – призер конкурса к 90-летию Ленобласти
Первая очередь строительства ЖК «Вена», возведенного Setl City в микрорайоне «Семь столиц» в Кудрово, вошла в число призеров смотра-конкурса к 90-летию Ленинградской области в номинации «Новые жилые комплексы». Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость»
MASTER Девелопмент
10.10.2017 16:02
Приобретать квартиры и паркинги в MASTER Серебристый бульвар 19 стало дешевле
У покупателей квартир от “MASTER Девелопмент” появилась уникальная возможность в октябре преоберсти квартиры со скидкой
ГК «УНИСТО Петросталь»
09.10.2017 10:41
В Колтушах появится «Корабль викингов» и остров «Пеппи Длинный чулок»
Такие необычные детские площадки ГК "УНИСТО Петросталь" заказала для первой очереди ЖК «Чудеса Света». Тендер на обустройство выиграла компания "РУСМАФ"
Компания КЕЙ
07.10.2017 10:00
Как выбрать фильтр для воды: обзор основных типов устройств от компании КЕЙ
Чистая вода - залог здоровья и долголетия, поэтому фильтр для воды должен быть в каждом доме. Специалисты компании КЕЙ помогут Вам разобраться с тем, какими бывают фильтры и в чем их особенности
ПАО «Группа ЛСР»
06.10.2017 11:02
Сразу четыре объекта «Группы ЛСР» получили награды конкурса «Лидер строительного качества – 2017
По результатам оценки конкурсной комиссии в номинации «Лучший объект жилищного строительства» жилой дом «Паруса» получил диплом I степени, а жилые комплексы «Три ветра» и «Калейдоскоп» – дипломы IIстепени. Жилой дом NEO стал обладателем диплома «Гран-при» – высшей награды конкурса
Компания «Главстрой-СПб»
05.10.2017 16:46
ЖК «Северная долина» признан лучшим объектом жилищного строительства
Компания «Главстрой-СПб» сообщает о победе жилого комплекса «Северная долина» в конкурсе «Лидер строительного качества-2017». Комплекс стал лауреатом в номинации «Лучший объект жилищного строительства»
ПАО «Группа ЛСР»
05.10.2017 12:23
Жилой комплекс NEVA HAUS получил «зеленый» сертификат GREEN ZOOM
В портфолио «Группы ЛСР» появился первый жилой проект, получивший золотой сертификат GREEN ZOOM. Жилой комплекс NEVA HAUS, строящийся на Петровском острове, прошел независимую оценку по стандартам энергоэффективности, водоэффективности и экологичности объектов недвижимости
ГК «ЦДС»
04.10.2017 13:19
Группа «ЦДС» признана «Лидером строительного качества»
Победителями конкурса «Лидер строительного качества» стали сразу два объекта застройщика – ЖК «Приневский» и ЖК «Новое Янино».
«Хороший слух»
04.10.2017 10:33
«Хороший слух» расширяет каталог услуг
Компания «Хороший слух», которая работает на рынке слухопротезирования в Москве уже более 8 лет, заявила о расширении услуг для потенциальных и действующих клиентов. Целью расширения, как отметили в компании, в приоритете является повышения комфорта жизни людей, испытывающих проблемы со слухом.
Компания Setl City
03.10.2017 11:51
Минстрой назвал образцовым проект строительства школы в ЖК «Вена»
Минстрой России признал экономически эффективной проектную документацию для школы на 600 мест, построенной Setl City в ЖК «Вена» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.