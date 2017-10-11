Порошенко заявил в Страсбурге, что выполнил 95% минских соглашений, и потребовал вернуть Крым

Президент Украины Петр Порошенко 11 октября с трибуны Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил о том, что практически выполнил свою часть минских соглашений и потребовал возврата Крыма в состав его страны.

Сначала он заявил, что отвергает слова президента Чехии Милоша Земана (сказанные в Страсбурге накануне) о том, что присоединение Крыма к РФ – это "завершенное дело" и Украине стоит попытаться получить компенсацию за потерянную территорию. Его слова приводит телеканал "112 Украина".

"Я решительно отвергаю утверждения тех, кто говорит о Крыме как о завершенном деле, эта трибуна была создана не для призывов об умиротворенности, как и не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ. Этого никогда не случится", – заявил Порошенко.

"Крым должен быть возвращен Украине. Мы не покупаем и не продаем Крым. Тут не говорится о деньгах, нефти, газе... Нет. Это мир и свобода в Европе, безопасность в Европе и всем мире. Россия полностью разрушила систему, которая сложилась после окончания Второй мировой войны", – добавил он.

Затем Порошенко заявил евродепутатам о том, что уже почти выполнил свою часть минских соглашений по решению конфликта в Донбассе.

"Мы подписали минские договоренности, они состояли из двух частей, по вопросам безопасности и политики. По политической части мы выполнили 95% этих договоренностей. Что мы ожидаем с российской стороны? Вопросы безопасности, первое и самое главное – прекращение огня", – заявил Порошенко.

Как ранее писала "Фонтанка", президент Чехии Милош Земан во время выступления на сессии ПАСЕ 10 октября заявил, что считает "аннексию" Крыма Россией "завершенным делом", а Украина может получить от РФ компенсацию. "По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины – или в финансовой форме, или нефтью и газом", – сказал Земан.