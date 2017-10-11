В ЗакСе пройдут слушания об исполнении закона о митингах

Обращение с просьбой провести публичные слушания об исполнении закона о митингах и собраниях подписали четыре фракции Законодательного собрания Петербурга 11 октября. Подписи поставили лидеры фракций «Яблоко», «Партия Роста», «Справедливая Россия» и КПРФ. Ранее с аналогичным предложением выступил уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.

В разговоре с журналистами спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что не против проведения такого рода слушаний, и они могут состояться в рамках парламентского комитета по законодательству. Также он отметил, что 7 октября правоохранительные органы сработали «самым положительным образом», и раскритиковал тех, кто выводит молодежь на несанкционированные митинги.

«Мы получаем сотню тысяч обращений о том, что протестующие мешали проезду. Историю про скорую вы уже знаете», – заявил Макаров.