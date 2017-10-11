В ЗакСе пройдут слушания об исполнении закона о митингах
Обращение с просьбой провести публичные слушания об исполнении закона о митингах и собраниях подписали четыре фракции Законодательного собрания Петербурга 11 октября. Подписи поставили лидеры фракций «Яблоко», «Партия Роста», «Справедливая Россия» и КПРФ. Ранее с аналогичным предложением выступил уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.
В разговоре с журналистами спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что не против проведения такого рода слушаний, и они могут состояться в рамках парламентского комитета по законодательству. Также он отметил, что 7 октября правоохранительные органы сработали «самым положительным образом», и раскритиковал тех, кто выводит молодежь на несанкционированные митинги.
«Мы получаем сотню тысяч обращений о том, что протестующие мешали проезду. Историю про скорую вы уже знаете», – заявил Макаров.
Справка:
7 октября в ходе несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального от комздрава появилась информация о том, что бригада скорой не успела оказать помощь задыхающейся на Колокольной улице женщине. Машина попала в затор на углу Литейного и Невского. Женщина скончалась.
По этому факту было возбуждено уголовное дело.
Версия о том, что именно митингующие мешали движению, противоречит логике событий: демонстрантов блокировали на углу Литейного и Некрасова, до Мариинской больницы, откуда выезжала скорая, они не дошли.