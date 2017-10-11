Греция готова выдать подозреваемого в мошенничестве Александра Винника и США, и России

Запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции обвиняемого в кибермошенничестве Александра Винника удовлетворен советом судей в Салониках 11 октября. Неделей раньше такое же решение было принято по запросу от США.

О грядущей выдаче Винника сообщают СМИ. Однако теперь не ясно, куда он будет экстрадирован — в Россию или Америку. Адвокат обвиняемого назвал ситуацию «интересной правовой практикой». Он добавил, что окончательное решение будет принимать Верховный суд Афин и министр юстиции Греции.

Напомним, россиянина задержали в Греции 25 июля по запросу от США, там его обвиняют в отмывании до 4 млрд рублей на бирже криптовалюты. Эти обвинения Винник не признает. В России он был заочно арестован 11 августа по делу о мошенничестве.