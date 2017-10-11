Жилой комплекс «Вена» – призер конкурса к 90-летию Ленобласти

Первая очередь строительства ЖК «Вена», возведенного Setl City в микрорайоне «Семь столиц» в Кудрово, вошла в число призеров смотра-конкурса к 90-летию Ленинградской области в номинации «Новые жилые комплексы». Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

Жюри оценивало архитектурно-художественный облик и благоустройство общественных пространств городов и поселков по следующим критериям: завершенность строительства, состояние улиц, площадей, тротуаров, наличие озеленения, уровень дизайна городской среды, единство стилистического решения, наличие освещения.

Напомним, Setl City полностью завершила строительство и благоустройство квартала «Вена». Жилой комплекс, как и столицу Австрии, отличает геометрически правильная застройка, а яркие разноцветные фасады оформлены в стиле картин знаменитого австрийского художника Густава Климта. Украшением квартала «Вена» служат фантазийные репродукции картин этого мастера и нотная партитура венского вальса, которые можно увидеть на брандмауэрах домов. На территории протекает ручей с благоустроенной набережной, проложены пешеходные бульвары.

Компания Setl City построила здесь объекты социальной инфраструктуры: уже работают три детских сада и общеобразовательная школа, рассчитанная на 600 учеников. Проект строительства школы был признан Минстроем России образцовым, а документация рекомендована для повторного использования на федеральном уровне.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»