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11.10.2017 13:44

Жилой комплекс «Вена» – призер конкурса к 90-летию Ленобласти

Жилой комплекс «Вена» – призер конкурса к 90-летию Ленобласти
«Петербургская Недвижимость»

Первая очередь строительства ЖК «Вена», возведенного Setl City в микрорайоне «Семь столиц» в Кудрово, вошла в число призеров смотра-конкурса к 90-летию Ленинградской области в номинации «Новые жилые комплексы». Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость»

Жюри оценивало архитектурно-художественный облик и благоустройство общественных пространств городов и поселков по следующим критериям: завершенность строительства, состояние улиц, площадей, тротуаров, наличие озеленения, уровень дизайна городской среды, единство стилистического решения, наличие освещения.  

Напомним, Setl City полностью завершила строительство и благоустройство квартала «Вена». Жилой комплекс, как и столицу Австрии, отличает геометрически правильная застройка, а яркие разноцветные фасады оформлены в стиле картин знаменитого австрийского художника Густава Климта. Украшением квартала «Вена» служат фантазийные репродукции картин этого мастера и нотная партитура венского вальса, которые можно увидеть на брандмауэрах домов. На территории протекает ручей с благоустроенной набережной, проложены пешеходные бульвары.

Компания Setl City построила здесь объекты социальной инфраструктуры: уже работают три детских сада и общеобразовательная школа, рассчитанная на 600 учеников. Проект строительства школы был признан Минстроем России образцовым, а документация рекомендована для повторного использования на федеральном уровне.

Справка о компании Setl City 
Справка о компании «Петербургская Недвижимость» 


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Первая очередь строительства ЖК «Вена», возведенного Setl City в микрорайоне «Семь столиц» в Кудрово, вошла в число призеров смотра-конкурса к 90-летию Ленинградской области в номинации «Новые жилые комплексы». Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость»
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