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11.10.2017 13:35

Клубный дом LOOK приобретает новый look

Клубный дом LOOK приобретает новый look
Петербургская строительная компания

Завершены монолитные работы на строительной площадке клубного дома LOOK. В ближайшее время будет демонтирован башенный кран. Облицовка фасада кирпичом идет на уровне 5 этажа. 

Клубный дом возводит Петербургская строительная компания в районе пересечения Лиговского проспекта с улицей Прилукской. Эта локация позволяет жителям быть одновременно и в центре событий и в стороне от суеты, поскольку дом отделен от одной из основных магистралей Петербурга большим сквером.

Район характеризует развитая инфраструктура: социальные учреждения, магазины – все это в пешей доступности.

Рядом находится торговый центр «Лиговъ» с крупными маркетами, фитнес-центром и мультиплексом.

На первом этаже дома разместятся объекты коммерческой недвижимости.

Они дополняют инфраструктуру района и сделают жизнь жителей еще комфортнее.

 


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Петербургская строительная компания
11.10.2017 13:35

Клубный дом LOOK приобретает новый look

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