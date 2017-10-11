Путина и патриарха Кирилла будут бесплатно лечить в санаториях Петербурга

Закон о бесплатном санаторном лечении почетных граждан города приняли в первом чтении депутаты Законодательного собрания Петербурга 11 октября. На эти цели в бюджете заложат 2,2 млн рублей.

В пояснительной записке говорится о том, что в бюджете предусмотрят возможное лечение 24 человек из расчёта 96 тысяч рублей на каждого. При этом указано, что речь идёт только о гражданах России, таким образом, экс-тренер «Зенита» голландец Дик Адвокат не попадёт в число тех, кому достанется льгота.

В рамках обсуждения документа справедливороссы выразили сомнение, что Валентине Матвиенко или Владимиру Путину понадобится санаторное лечение в городских учреждениях. «Вопрос деликатный. Если воспользуются два-три человека, это только на благо Петербурга», – ответил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.