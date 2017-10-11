Прибыль Банка «Санкт-Петербург» по РСБУ выросла вдвое

Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2017 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ).

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», банк занимает 18 место по объему активов и 15 место по объему депозитов населения среди российских банков. По состоянию на 1 октября 2017 года в банке обслуживается 1 890 000 физических лиц и 51 000 компаний; количество банковских карт, эмитированных банком, составляет 1 160 000; количество банкоматов – 803 ед. Количество пользователей Интернет-банка превысило 900 000 человек.

В 3 квартале 2017 года банк успешно завершил размещение 60 млн новых обыкновенных акций, увеличив основной капитал на 3,2 млрд рублей. Сделка вызвала высокий интерес у существующих и новых институциональных инвесторов: в размещении приняли участие более 50 фондов, включая преимущественное право и открытую подписку.

Чистый процентный доход составил 13,7 млрд рублей, что на 10,9% меньше по сравнению с результатом 2016 года. Чистый комиссионный доход вырос на 6,8% по сравнению с 9 месяцами 2016 года и составил 3,7 млрд рублей. Чистый доход от операций на финансовых рынках за 9 месяцев 2017 года составил 5,5 млрд рублей, что на 70% больше по сравнению с результатом 2016 года. Выручка составила 23,4 млрд рублей, что на 1,9% больше по сравнению с 9 месяцами 2016 года.

Чистая прибыль составила 3,4 млрд рублей, увеличившись вдвое по сравнению с результатом 2016 года.

По итогам 9 месяцев 2017 года активы банка составили 560,6 млрд рублей.

На 1 октября 2017 года объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг составил 334,6 млрд рублей, из которых средства юридических лиц – 143,2 млрд рублей, средства физических лиц – 191,4 млрд рублей.

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 октября 2017 года составил 70,9 млрд рублей. В результате норматив достаточности основного капитала банка на 1 октября 2017 года составил 10,3% (при нормативном значении 6.0%), норматив достаточности собственного капитала – 14,6% (при нормативном значении 8.0%).

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»