Президент Туркменистана привёз Путину в Сочи щенка алабая

Президент Туркменистана привёз Путину в Сочи алабая. Щенка президенту РФ Гурбангулы Бердымухамедов подарил 11 октября на личной встрече перед саммитом СНГ.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, приводя подробности события.

"Если позволите, я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день, день ангела, поэтому я Вас от души поздравляю. Желаю Вам, конечно, самое главное, крепкого здоровья, успехов, всех благ.

Знаю, что Вы делаете очень многое в вопросах экологии, не только у вас в стране, но и в мире. У нас есть один друг, Вы, наверное, знаете, это собака, алабай. И я сегодня привез с собой маленького алабая, зовут его Верный. У вас это, думаю, тоже популярное имя. Когда мы проводили Азиатские игры, у нас основным символом был как раз алабай. Я думаю, при прессе можно, наверное, показать", – сказал президент Туркменистана.

"Конечно", – ответил Путин.

"Я думаю, он Вам понравится. Они у нас здоровые", – продолжил Бердымухамедов.

"Я в курсе, знаю", – улыбнувшись, ответил российский президент.

"Но самое главное, очень верные", – добавил Гурбангулы Бердымухамедов.