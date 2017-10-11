СК задержал частника, который продавал билеты на автобус, сбитый поездом под Владимиром

Организатор перевозки пассажиров в автобусе, который застрял на переезде и был протаранен поездом Петербург — Нижний Новгород, стал фигурантом уголовного дела. Он может сесть на срок до 10 лет.

Как сообщает 11 октября СК РФ, следователи установили мужчину, который устроил автобусную перевозку, закончившуюся трагедией. Им оказался некто Налтаев Байдуллы. Он искал пассажиров из иностранных граждан без надлежаще оформленных по миграционному законодательству документов на рейс, собирал деньги – по 5 тысяч с человека. Ехали иностранцы из Московской области в Узбекистан.

В отношении Налтаева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, по неосторожности причинившее смерть двум и более лицам). Санкции статьи предполагают как принудительные работы на срок до пяти лет, так и лишение свободы до десяти лет.

В ближайшее время Налтаеву будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения.

Авария на путях произошла 6 октября 2017 года в Петушинском районе Владимирской области. На железнодорожном переезде в районе станции Покров поезд сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород столкнулся с автобусом, который заглох на путях. В автобусе находилось 58 человек, 17 из них, в том числе двое несовершеннолетних, погибли. Выжившие в аварии мигранты получили административные протоколы, по которым будут оштрафованы и выдворены с территории РФ.