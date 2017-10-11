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11.10.2017 13:04
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Зачем Конюшенному ведомству хотят приделать «правое плечо»

Если Смольный выберет для Конюшенного ведомства проект реконструкции под музей современного искусства, инвестор попытается выкупить здания, которые находятся по другую сторону площади. Захар Смушкин уверен, что только это «правое плечо» обеспечит проекту рентабельность.
Зачем Конюшенному ведомству хотят приделать «правое плечо»

В октябре Совет по культурному наследию Петербурга рассмотрит две концепции «оживления» Конюшенного ведомства. Компания Захара Смушкина «СТАРТ Девелопмент» предлагает превратить аварийный памятник в музей современного искусства с подземным этажом и паркингом. 

Ее соперник, «Тандем-Estate», собирается делать арт-кластер с выставочными, образовательными, торговыми и досуговыми пространствами. Причем обещает справиться без государственной финансовой поддержки, а затраты планирует окупить в течение 20–30 лет (http://gorod-812.ru/komu-dostanetsya-konyushennoe-vedomstvo-smushkinu-tandemu-ili-blokade/). Предполагаемый бюджет проекта – 1,9 млрд рублей. Но это без учета состояния грунта во внутреннем дворе здания. В советское время здесь были закопаны в землю 16 цистерн для горюче-смазочных материалов. Насколько сильно их содержимое отравило грунт и впиталось в фундаменты, можно определить только в результате дорогостоящей экспертизы.

Как выглядит уникальный памятник изнутри сегодня – смотрите в видеосюжете «Фонтанки»

Музей, который предлагает обустраивать «СТАРТ Девелопмент», – только часть грандиозного плана Захара Смушкина. Для которого компании потребуется не только само Конюшенное ведомство, но и здания, исторически входившие в его комплекс, – то есть весь квартал до Шведского переулка. Именно это «правое плечо» проекта обеспечит ему рентабельность, потому что его можно будет активно использовать в коммерческих целях. В зону интересов «СТАРТ Девелопмента» входит квадратное здание Мастерового двора, выходящий фасадом на площадь Конюшенный музей, в котором хранили придворные экипажи, и неприметный Конюшенный двор с четырьмя сараями внутри. На сегодняшний день в нем проживает с десяток самых разных организаций, от интерактивного Музея советских игровых автоматов до центра израильской медицины и стрелкового клуба.

«Конюшенное ведомство без этой добавки экономически не полетит, – заявил Захар Смушкин на недавней встрече с экспертами. – Она будет предоставлять доходность, которая будет рефинансировать затраты. У нас есть перечень объектов, которые находятся в городской собственности и в частной. Мы не собираемся никого выселять. Вместе с городом будем искать правовой механизм. Если окажется, что это сделать нельзя, все останется, как есть. Но пока мы считаем, что это возможно».

Если все пойдет по плану, возможно, в городе появится новый пешеходный маршрут. Дело в том, что до середины XIX века от Невского проспекта к Конюшенному ведомству вела сквозная Рождественская улица. Затем она была застроена. Теперь разработчики проекта планируют историческую справедливость восстановить.

По требованию КГИОП будущему инвестору придется восстанавливать справедливость и во внутреннем дворе – отстраивать снесенные предшественником два трехэтажных корпуса и два одноэтажных сарая для фуража.

«Мы проанализировали историю трехэтажных корпусов, – говорит автор концепции, архитектор Сергей Мишин. – Архитектор Стасов в 1723 году построил их одноэтажными. В 1854 году Садовников надстроил вторые этажи – там были помещения для чиновников. В конце XIX века появились третьи этажи. Во время войны туда попала бомба, и снесенные части достроили из железобетона. Возможно, имеет смысл воссоздать стасовские корпуса, одноэтажные».

Под Конюшенной площадью по проекту должен появиться подземный гараж на 280 автомобилей. Он заменит существующую сегодня парковку. Во внутреннем дворе после выемки зараженного грунта котлован планируется не засыпать, а использовать – под подземный этаж музея. Пока разработчики считают, что достаточно будет отступить от фундаментов здания на 3-5 метров, чтобы избежать проблем. Глубина подземных этажей составит минимум 6-7 метров, в зависимости от объема зараженных почв.

На реконструкцию Конюшенного ведомства, по расчетам «СТАРТ Девелопмента», нужно порядка 6,5 млрд рублей. Подземная парковка обойдется в 1,5-2 млрд. Еще около 2 млрд потребуется на преобразование прилегающего к Конюшенной площади квартала. «Я считаю, что это очень незначительные затраты, которые для такого масштаба – 5,5 гектаров в центре города – очень даже уместны, – говорит Захар Смушкин. – Те затраты, которые относятся к части проекта не в Конюшенном ведомстве, я думаю, мы сможем профинансировать не из городского бюджета».

Председатель КГА Владимир Григорьев, комментируя проект, отметил, что в городе уже есть музей современного искусства – «Эрарта», и он далеко не «набит» экспонатами. «У нас нет музея архитектуры, – говорит Григорьев. – Я бы приветствовал создание такого музея, у нас есть что показать».

Депутат ЗакСа Борис Вишневский также считает анонсированное направление исключительно на современное искусство слишком узким. «Но главная опасность, которая требует тщательнейших расчетов, – использование подземного пространства, – говорит Вишневский. – На месте нынешней Конюшенной площади было болото и текла речка, которую потом отвели в канал Грибоедова. Там весьма опасно проектировать подземный паркинг. Под зданием Конюшенного ведомства еще более опасный участок: с двух сторон вода, Мойка и канал Грибоедова. Это обсуждалось еще во время дискуссии по предыдущему проекту «Плаза Лотус Групп». Убедительных доказательств безопасности подземного строительства для уникального памятника архитектуры – Конюшенного ведомства – предоставлено не было». Также депутат отмечает, что если Смольный выберет этот проект, в инвестиционном договоре должны быть заложены обязательства инвестора начать именно с Конюшенного ведомства. Чтобы не получилось так, что «прибыльная» часть проекта будет реализована, а затем окажется, что деньги закончились. И бывшие императорские конюшни так и останутся в своем нынешнем аварийном состоянии. 

Напомним, что Конюшенное ведомство перешло под управление городского Музея истории в октябре 2016 года. Ранее Смольный расторг контракт с «Плаза Лотос Груп» Михаила Зингаревича. Компания пыталась реализовать здесь проект элитного апарт-отеля и разбить галереи, в том числе манеж, перекрытиями для создания пяти номеров. В процессе работ во внутреннем дворе были снесены исторические постройки. После протестов градозащитников памятник вернули в собственность города.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"


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