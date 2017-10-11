Совладельцу «Юлмарта» Костыгину предъявлено обвинение в кредитном мошенничестве

Следственный комитет Петербурга предъявил акционеру «Юлмарта» Дмитрию Костыгину обвинение в кредитном мошенничестве. Миллиардом Сбербанка предприниматель, как считает следствие, распорядился по своему усмотрению.

Как сообщает СКР 11 октября, при обысках у Костыгина были изъяты компьютеры, средства связи и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Сегодня его доставят в суд с ходатайством о домашнем аресте.

По версии следствия, председатель совета директоров «Юлмарта» 24 марта 2016 года обеспечил заключение договора со Сбербанком на возобновляемую кредитную линию. Якобы Костыгиным были представлены в банк ложные данные о финансовом состоянии компании, и сделано это для того, чтобы уйти от исполнения условий договора.

«В апреле 2016 года Сбербанк перечислил на расчетный счет «Юлмарта» миллиард рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению», – указано в сообщении СКР.

В ведомстве напомнили, что расследуется еще одно уголовное дело, по факту неуплаты руководством «Юлмарта» в бюджет России налогов на 116 млн рублей (статья 199 УК), в настоящее время задолженность погашена.

Дмитрий Костыгин задержан накануне, 10 октября, по уголовному делу, возбужденному по статье 159.1 УК «Мошенничество в сфере кредитования». Обыски прошли также у бывшего гендиректора «Юлмарта» Сергея Федоринова и формального кредитора компании Олега Морозова.