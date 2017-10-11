Рассматривая бритвы, петербургский пенсионер потерял 400 тысяч рублей

Полиция Калининского района ищет трех мужчин, которые под предлогом продажи пожилому петербуржцу бритв 10 октября прошли в его квартиру. Мужчина недосчитался сбережений.

Как стало известно «Фонтанке», 81-летний житель дома на Меншиковском проспекте пришел в 3-й отдел полиции во вторник, около 17:20. Он рассказал, что час назад вошел в парадную и встретил там незнакомца. Тот настойчиво стал предлагать ему титановые бритвы за бесценок. Пенсионер пригласил незнакомца в дом. Однако звал он одного человека, а вошли трое: все в костюмах, на вид лет 30, «вызывающие доверие», как потом объяснял правоохранительным органам потерпевший. Пока хозяин рассматривал товар с одним из визитеров, два других изучали квартиру.

После ухода торговцев пенсионер обнаружил, что с книжной полки пропали сбережения, прикрытые газетой: по предварительной информации, 400 тысяч рублей.