Спикер ЗакСа потребовал «разобраться» с главным архитектором Петербурга

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров 11 октября раскритиковал главу комитета по градостроительству и архитектуре – главного архитектора Петербурга Владимира Григорьева, а также других чиновников города. Резкие слова в их адрес прозвучали в ходе обсуждения законопроекта о зелёных насаждениях общего пользования.

Документ, разработанный в Смольном, утвердили в среду в городском парламенте в первом чтении.

В проекте уточняются сведения о зеленых насаждениях по итогам проводившейся два года инвентаризации. В перечень предложено включить пятнадцать новых территорий ЗНОП площадью 14,5 гектара. Скорректированы границы 57 территорий зеленых насаждений. 10 из них назначены к исключению из перечня, при этом 9 окажутся в списке зеленых насаждений местного значения.

Первую критику депутатов вызвало лишение статуса зелёных насаждений парка рядом с Суздальскими озерами в Выборгском районе ради устройства там велодорожки и лыжной трассы. Как заявил яблочник Михаил Амосов, для строительства спортивных сооружений не нужно лишать зону охранного статуса.

Затем справедливоросс Надежда Тихонова отметила, что сквер в Красногвардейском районе хотят лишить статуса из-за коллектора, который уже строится рядом. А единоросс Сергей Никешин отметил, что ранее, на комиссии по городскому хозяйству городского парламента, чиновники не смогли предоставить внятные аргументы в пользу изменения статуса ряда парков.

Но с самой резкой речью выступил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. «Хочу выразиться словами президента: оборзели. Это даже не называется нарушение. Это называется мерзость»,- заявил он, добавив, что направил письмо губернатору с просьбой «разобраться» с главой КГА Владимиром Григорьевым.

Причиной критики Макарова стала ситуация на Ропшинской,10. Там, несмотря на протесты районных властей, застройщик снес старое малоэтажное здание и начал строительство нового многоэтажного дома, получив "добро" на это от городских чиновников. При этом новая постройка частично залезает на территорию сквера.

«Мерзость нельзя допускать, исторические здания нельзя трогать», – заявил Макаров. После чего поручил депутатам городского парламента провести собственную инвентаризацию зелёных насаждений в своих районах.

«Я встречался с застройщиками, с жителями, проектировщиками. Ни одного человека я не нашёл, который бы отозвался хорошо о нашем главном архитекторе», – добавил Макаров, объяснив свою просьбу к губернатору проверить деятельность Григорьева. Он подчеркнул, что не даст некому «Шелест строю» застроить участок на Ропшинской. «Ничего личного», – заключил он.