Российские авиакомпании с начала года перевезли более 80 млн пассажиров

Больше 10 млн пассажиров перевозят в месяц с начала 2017 года российские авиакомпании. В лидерах – «Аэрофлот» и «Россия».

Как сообщает пресс-служба Росавиации 11 октября, из 10,4 млн пассажиров, которые летали в сентябре на самолетах отечественных компаний, «Аэрофлот» перевез каждого третьего (3 млн). В топ-3 также входят «Россия» – 1,2 млн пассажиров и «S7» – 1 млн.

Рост перевозок за месяц вырос почти на 14%, а пассажирооборот увеличился до 25,1 млрд пассажиро-километров, что также дает рост – 12,8%.

Всего за первые девять месяцев (январь – сентябрь) авиакомпании обслужили 80,7 млн пассажиров, обеспечив рост перевозок на 19,3%.