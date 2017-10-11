Дедушка упавшего с Петровского дока ребенка был пьян

Ребенок, пострадавший при падении с 10-метровой высоты в Кронштадте, мог попасть в больницу по вине своего деда, который повел мальчика показывать док, будучи пьяным.

О возбуждении уголовного дела по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) 11 октября сообщает управление Следственного комитета по Петербургу. По версии следствия, 7 октября 57-летний местный житель пошел на прогулку со своим внуком девяти лет. Он решил показать ему Петровский док, место своей прежней работы. В ходе импровизированной экскурсии оба из-за «неосторожных действий» упали на дно, как ранее писала «Фонтанка», с высоты около 10 метров. И мальчик, и его дед все еще находятся в реанимации. Расследование уголовного дела продолжается.