«Петербургская невеста»: голосуй за лучшую свадебную историю

Восемь интересных рассказов, присланных читателями «Фонтанки» на конкурс «Петербургская невеста». Выбери лучшие из них, голосуй!

Самые необычные свадьбы по рассказам читателей «Фонтанки». Курьезы и казусы на торжествах, диковинные талисманы – истории наших читателей, приславших фотографии на конкурс «Петербургская невеста – 2017» вы можете прочесть на странице здесь. Жюри выбрало восемь работ, которые теперь участвуют в онлайн – голосовании.

Голосование проходит с 12 по 16 октября 2017 года. Лайки, шеры, репосты в соцсетях приветствуются. Победители получат призы.

Ваше мнение Голосуй за победителя конкурса «Петербургская невеста» 1. Яков с фото невесты на мотоцикле 2. Вера (трио): муж, жена и носорог Артемий 3. Марина. Фотосессия на лонгбордах 4. Елена церемонией венчания после 18 лет совместной жизни 5. Татьяна - невеста с гипсом 6. Екатерина опоздала в ЗАГС на два часа, но свадьбе это не помешало 7. Ксения познакомилась с супругом еще в школьные годы 8. Екатерина: «Сказка в нашей жизни продолжается!»

Напомним, с 26 сентября по 10 октября 2017 года на «Фонтанке» проходит конкурс "Петербургская невеста – 2017" (правила участия). Мы благодарим читателей, принявших участие в нашем проекте. Победители получат эксклюзивные призы от банкетного зала «ПАЛКИНЪ».