«Петербургская невеста»: голосуй за лучшую свадебную историю
Самые необычные свадьбы по рассказам читателей «Фонтанки». Курьезы и казусы на торжествах, диковинные талисманы – истории наших читателей, приславших фотографии на конкурс «Петербургская невеста – 2017» вы можете прочесть на странице здесь. Жюри выбрало восемь работ, которые теперь участвуют в онлайн – голосовании.
Голосование проходит с 12 по 16 октября 2017 года. Лайки, шеры, репосты в соцсетях приветствуются. Победители получат призы.
Напомним, с 26 сентября по 10 октября 2017 года на «Фонтанке» проходит конкурс "Петербургская невеста – 2017" (правила участия). Мы благодарим читателей, принявших участие в нашем проекте. Победители получат эксклюзивные призы от банкетного зала «ПАЛКИНЪ».