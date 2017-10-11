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12.10.2017 13:42

«Петербургская невеста»: голосуй за лучшую свадебную историю

Восемь интересных рассказов, присланных читателями «Фонтанки» на конкурс «Петербургская невеста». Выбери лучшие из них, голосуй!

Самые необычные свадьбы по рассказам читателей «Фонтанки». Курьезы и казусы на торжествах, диковинные талисманы – истории наших читателей, приславших фотографии на конкурс «Петербургская невеста – 2017» вы можете прочесть на странице здесь. Жюри выбрало восемь работ, которые теперь участвуют в онлайн – голосовании.

Голосование проходит с 12 по 16 октября 2017 года. Лайки, шеры, репосты в соцсетях приветствуются. Победители получат призы. 


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Голосуй за победителя конкурса «Петербургская невеста»

Напомним, с 26 сентября по 10 октября 2017 года на «Фонтанке» проходит конкурс "Петербургская невеста – 2017" (правила участия).  Мы благодарим читателей, принявших участие в нашем проекте. Победители получат эксклюзивные призы от банкетного зала «ПАЛКИНЪ».  


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