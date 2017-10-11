Россия пригрозила выслать еще 150 американских дипломатов

Москва рассматривает различные варианты ответа на ситуацию вокруг российской дипсобственности в США и не исключает, что потребует от Вашингтона «установление реального паритета по числу сотрудников диппредставительств».

Об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко, пишет Лента.ру.

По словам дипломата, в Москве рассматривают возможность «сократить число сотрудников дипмиссии США в России до 300 человек или ниже». В конце июля Россия предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек, оставив 455 сотрудников.

«Если они вели себя подобным образом, значит, они согласны с тем, что мы можем поступить зеркально с их загранучреждениями в России. Что касается конкретных мер, то мы их рассмотрим, и если это потребуется, они будут применены», — пояснил Борисенко.

Он добавил, что цифра в 455 человек, к которой Москва предложила Вашингтону привести американский персонал, чтобы уравнять его с российским, включала также сотрудников российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке. Однако они не занимаются двусторонними российско-американскими отношениями. «Это была сугубо наша добрая воля. Мы фактически дали американцам фору, пошли им навстречу», — отметил дипломат.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях были проведены обыски. Москва назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.